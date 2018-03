Kijkers verbazen zich om buurvrouw in 'De Rijdende Rechter'

Gisteravond klopte mevrouw Duyts aan bij ‘De Rijdende Rechter’. Al jaren heeft ze geluidsoverlast van de buren, maar die buren hebben geen idee waar die beschuldiging vandaan komt.

Toch wordt de buurvrouw gek van het ‘lawaai’ van haar buren. “Het is net een droger die heel snel gaat”, gaf de vrouw aan, al komt ze zelf ook al snel tot de conclusie dat een droger niet zoveel lawaai maakt. De Rijdende Rechter John Reid reist af naar Capelle aan den IJssel om de zaak uit te zoeken, maar op social media deden mensen al veel eerder uitspraak:

Mevrouw Duyts stuit op veel onbegrip maar Meester Reid doet zijn best het wél te begrijpen. Én hij doet een droger na. #RijdendeRechter vanavond 22:20 @NPO1 pic.twitter.com/hXJgeXKn9M

Mevrouw krijgt het advies in therapie te gaan, maar gaat verhuizen… vraag mij af of beide oplossingen überhaupt een Goede oplossing is. #RijdendeRechter

— Rolstoelplein ♿️ (@rolstoelplein) 6 maart 2018