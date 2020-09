Kijkers ‘Chateau Meiland’ liggen in een deuk om déze uitspraak

Als eigenaar van een groot kasteel in Frankrijk heb je altijd wel wat te doen. Zo moet ook het spinnenrag in het chateau op z’n tijd weggehaald worden. Maar hoe heet zo’n lange stok ook alweer?

In de aflevering van maandagavond van Chateau Meiland is Martien op zoek naar een plumeau met extra lange steel om de spinnenrag in de hoek van de keuken weg te halen. Maar, zoals wel vaker, komt hij niet goed uit zijn woorden. Hij roept van alles door elkaar om Nadège duidelijk te maken waar hij het over heeft. En dat zorgt voor veel hilariteit bij de kijkers thuis.

Dode kat

“Ik ben de stok met de poes aan de bovenkant kwijt, dus Nadège helpt me met zoeken”, legt Martien uit. Hij beschrijft het aan Nadège als ‘un chat mort’, ofwel: een dode kat. Nadège weet niet wat ze hoort en snapt er niks van. Totdat Martien naar de de spinnenrag wijst. Ze legt dan ook maar even uit dat je zo’n plumeau geen ‘dode kat’ noemt, maar een ‘tête la loup’. Nadège heeft geen idee waar dat eigenlijk voor staat, maar als we het in de vertaalmachine gooien dan blijkt het ‘het hoofd van een wolf’ te betekenen.