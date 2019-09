Kijkers 'Chateau Meiland' liggen dubbel om vertaalblunder van Martien

Martien Meiland is misschien wel de eigenaar van een chateau in Frankrijk, maar de Franse taal beheerst hij nog niet helemaal. Kijkers moeten hard lachen om zijn foutjes.

Samen met zijn partner Erica, dochter Maxime, kleindochter Claire en huisvriendin Caroline heeft Martien Meiland een verwaarloosd kasteel omgebouwd tot een prachtig chateau.

Blunder

Het is altijd al Martiens droom geweest om een succesvolle chambres d’hôtes in Frankrijk te runnen, maar de Franse taal blijft een dingetje. Martien komt met handen en voeten een heel eind. Toch maakt hij af en toe wel een ‘vertaalblunder’. Maar eerlijk is eerlijk: daar smullen de kijkers van.

Crackers

In de aflevering van maandagavond verwart hij de Franse worteltjes met de Nederlandse luchtige crackers. Hij noemt de worteltjes namelijk cracottes. “Ja, cracottes zijn wortels in het Frans”, zegt Martien heel overtuigend. Terwijl ze toch echt ‘les carottes’ heten in Frankrijk. De kijkers komen niet meer bij van het lachen en binnen de kortste keren staat Twitter vol flauwe grappen over de crackers, uh worteltjes. “Wanneer je crackers bij het petit déjeuner hebt bestel, maar iets heel anders krijgt” en “Heerlijk, die wortelen van Martien”, grappen een paar kijkers op Twitter.

Heerlijk die Franse wortelen van Martien. #chateauMeiland pic.twitter.com/3EhREOdQmw — Martijn van Gerwen (@MartvGerwen) September 16, 2019

Wat goed!!! Wat eruuuug!!! Ik heb weer een uurtje genoten #chateauMeiland 😊. — Liefsxkimm (@liefsxkimm) September 16, 2019

Kwen in plaats van coin, cracottes in plaats van carottes, sallamanger in plaats van salle à manger… Het Frans van Martien is echt om te janken en toch blijven we kijken 😂#zelfkastijding #chateauMeiland — Michel… 🇳🇱🇫🇷 (@michelCvisser) September 16, 2019

Zei hij nou serieus dat wortelen cracottes zijn in het Frans?? Ik bescheur me deze aflevering 🤣🤣😱#ChateauMeiland — Jennifer Boon (@boon_jennifer) September 16, 2019

Wortels in het Frans. Veeg me op. #chateauMeiland pic.twitter.com/1JkNegrV2s — Anne van de Swaluw (@annevdswaluw) September 16, 2019

Wanneer je crackers bij het petit déjeuner hebt besteld, maar iets anders krijgt. #chateauMeiland pic.twitter.com/osFQoQeLoI — Femke T. (@F_MK__T) September 16, 2019

Mag hopen dat de gasten wel een beter menu voorgeschoteld krijgen dan cordon bleu, entrekot, mayonaise en cracottes .#chateauMeiland pic.twitter.com/F0lUZzPYKk — Femke T. (@F_MK__T) September 16, 2019

