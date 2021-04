Kijkers ‘Chateau Meiland’ hebben deze week veel kritiek op Maxime

Na al die seizoenen zijn we inmiddels wel wat gewend van de familie Meiland, maar toch wist Maxime Meiland de kijkers deze week te verbazen met haar pittige karakter. Ze kwam deze week scherp uit de hoek en dat zorgde voor veel kritiek op social media.

In de aflevering van deze week: door een lekkage in de stal van de familie Meiland is veel van de kleding van Maximes kledinglijn zeiknat geworden. Al deze kleding kan niet meer verkocht worden, maar de familie vindt het zonde om de knalgroene jasjes zomaar weg te gooien. Daarom gingen ze in de aflevering van maandagavond op zoek naar een goed doel om de kleding aan te doneren. Of nou ja, ze… Martien werd door dochter Maxime aan het werk gezet en dat viel niet bij alle kijkers even goed.

Kritiek Maxime Meiland

Martien kon al die groene jasjes in zijn woonkamer nou niet echt waarderen en wilde dat Maxime zo snel mogelijk een oplossing zou vinden. Dat kreeg een iets andere wending toen Maxime niet zo heel aardig uit de hoek kwam door haar vader toe te snauwen dat ze aan het werk was, maar dat hij natuurlijk “niet weet wat werken is”. Die uitspraak schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. “Doe eens lief tegen Martien. De man doet alles voor je!”, schrijft iemand op Twitter. “Zo hoefde ik niet tegen mijn ouders te praten, hoor”, reageren ook een aantal anderen. Martien kent zijn dochter gelukkig langer dan vandaag en heeft vast niet wakker gelegen van deze opmerking. Maar de kijkers dachten daar anders over:

Maar goed dat Maxime mijn dochter niet is 🙄🙄#ChateauMeiland — M@risk@ (@Mariska1970) April 19, 2021

Wat is Maxime echt lelijk aan het doen tegen Martien! Ik had haar ff vol de mond gesnoerd! Walgelijk! #chateauMeiland — Pim (@PimSnaathorst) April 19, 2021

Hoop wel dat Maxime Meiland beseft hoe ontzettend ze het getroffen heeft met zoveel hulp van haar ouders. De gemiddelde Nederlandse vrouw van haar leeftijd, mag al dat soort køtklusjes lekker zelf opknappen. #chateauMeiland — Susanne (@suusonline) April 19, 2021

Maar ff serieus, doe eens even lief tegen Martien. De man doet alles voor je! #chateaumeiland — Paola (@purplepaool) April 19, 2021

De sfeer zit er goed in he? 😅 #chateauMeiland pic.twitter.com/VLRgyRaLVJ — Céline Veronique (@celveronique) April 19, 2021

Zo hoefde ik niet tegen m’n ouders te praten hoor Maxime. #ChateauMeiland — @vanmaanen | Coffee person (@vanmaanen) April 19, 2021

We zijn aan het werk papa. Dat ken jij niet, dat woord, aldus Maxime Ze had van mij gewoon gelijk een draai om d’r verwende oren gekregen… Kunt veel van Martien zeggen, maar werken kan ie… #chateauMeiland — Kim (@Kimsalabim2) April 19, 2021

Maxime: jij weet niet wat werken is. Kind, ga je schamen zeg.. #chateauMeiland — Lianne van Veen (@Liedje87) April 19, 2021

“Dat ken jij niet, dat woord.”

Als ik zo tegen mijn ouders praat draaien ze mn oren eraf… #chateaumeiland pic.twitter.com/nND3AlXymn — Paulusdeboskabouter_ (@pauluskabouterr) April 19, 2021

