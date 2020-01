Kijkers 'De slimste mens' merken iets vreemds op in de studio

Spelshow De slimste mens is bijna toe aan de finaleweek. Maar voordat het zover is, maakte donderdag ex-K3’er Josje Huisman nog haar debuut. Samen met Marc de Hond en Gideon Samson streed ze voor een plekje in de volgende aflevering.

Zoals elke week vormde historicus Maarten van Rossem in zijn eentje de jury en lag de presentatie in handen van Philip Freriks. De 3 kandidaten moesten vragen oplossen, lijstjes maken, trefwoorden zoeken en verbanden leggen. 1,4 miljoen mensen in Nederland waren wel benieuwd hoe de BN’ers dat er vanaf zouden brengen. En daar werd dan ook volop over getwitterd.

Vreemde sfeer

Zelf legden de kijkers ook een verband en deden ze een speculatie: het samenspel tussen Marc, Gideon en Josje was namelijk volgens hen wel er-rug vreemd. ‘Het is net alsof de achter de schermen kandidaten ruzie hebben gehad’, klinkt het. Een ander denkt dat er een af ander slaapmiddel in de ruimte is gespoten en weer een ander vindt de sfeer alsof er iemand is overleden.

Ik vind die 2 mannen Mark en Gideon wel sjaggo overkomen. Lach eens #slimstemens — Coolsingel (@Barretje77) January 23, 2020

#deslimstemens Josje zit wezenloos voor zich uit te staren. — Bert Wierenga (@BertWierenga2) January 23, 2020

Alsof er iemand is overleden #deslimstemens Zo zitten de mensen erbij vanavond — Peter Groen (@GroenePeter) January 23, 2020

Aparte vibes tussen de kandidaten#deslimstemens — Widdershin (@Widdershin2) January 23, 2020

#deslimstemens Wordt er een slaapmiddel in de ruimte gespoten ofzo? Ze kunnen het nauwelijks wakker houden en ik ook niet🥱 — CLARA (@Punt_Com) January 23, 2020

Het is net of de kandidaten achter de schermen ruzie hebben gehad #deslimstemens — Ingeborg Kiela 🧷 (@IngeborgKiela) January 23, 2020

Verveelde Josje

Vooral over Josje wordt veel gesproken. Ze vinden haar een leuke verschijning, maar veel inspraak in de aflevering heeft ze niet. Ze staart voor zich uit, kijkt op haar horloge en beantwoordt weinig vragen. Het is dan ook Josje die eruit ligt aan het einde van de aflevering.

Josje, leuke meid, maar geen #deslimstemens materiaal — Carlos Zacharioudakis (@ElGriego79) January 23, 2020

Josje wist eigenlijk niet zo veel #deslimstemens . — Liefsxkimm (@liefsxkimm) January 23, 2020

Voor een zangeres heeft Josje bizar weinig muziekkennis. #deslimstemens — Klaas Ate (@KlaasAte_Wijma) January 23, 2020

Finaleweek

Over Marc daarentegen waren de kijkers wel enthousiast. Tot hun grote blijdschap gaat Marc dan ook met een flinke voorsprong (430 seconden tegenover 210 van Gideon en 206 van Josje) verder in de competitie om de slimste mens van 2020 te worden. Chapeau!

Wie verwachten we in de finale-aflevering van #deslimstemens? Ik gok op Marieke, Marc en Khalid! — Jeroen Bartels (@JBartels96) January 23, 2020

Hoeraaaa !!! @marcdehond heeft weer gewonnen. En nu de finale winnen ! #deslimstemens — Sakka (@ikbensakka) January 23, 2020

Yeah!!! Marc is tweede in het klassement! #deslimstemens — ☀️🇪🇺☀️irene BaL🐰#FPBE (@irenebal) January 23, 2020

Je kunt de aflevering online terugkijken.

Bron & beeld: NPO