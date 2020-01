Dít vonden de kijkers van debuut Veenhoven en Dijkstra in NPO-talkshow 'Op1'

De plek van Eva Jinek op de late avond van NPO werd maandag voor het eerst opgevuld met de nieuwe talkshow Op1. 5 verschillende presentatieduo’s wisselen elkaar af op vaste dag, waarbij Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven de splits afbeten.

Kijkers waren nieuwsgierig naar de inhoud van het programma en het presentatieduo, want de kijkcijfers bedroegen meer dan 1 miljoen. Dat was meer dan concurrent Jinek op RTL4 waar 999.000 mensen naar keken. Eva Jinek trapte vrijdag al af bij de commerciële zender met een persoonlijk record, toen er 1,73 miljoen mensen keken.

Presentatieduo’s deze week

Iets vroeger dan het beoogde uur 22.25 startte Op1 (wellicht ook een factor voor de hogere kijkcijfers dan Jinek die iets later uitzond). Iedere werkdag wisselt het presentatieduo met op maandag Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra, dinsdagavond maken Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana (EO) hun debuut, woensdag Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen (Omroep MAX), donderdag Sander Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma (WNL) en op vrijdag zijn Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg (BNNVARA) de hosts van de avond.

Op het programma

Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra ontvingen bij hun uitzending minister van Defensie Ank Bijleveld, politiek verslaggever Xander van der Wulp, olympisch schaatskampioen Michel Mulder en presentatrices Caroline Tensen en Natasja Froger in de studio. Ze spraken onder andere over een verbod op knalvuurwerk, de dood van de Iraanse generaal Soleimani en Frogers en Tensens Five Days Inside dat dinsdagavond voor het eerst te zien zal zijn.

#Potentie

De reacties op de samenwerking zijn verdeeld, maar over het algemeen positief. Er klinkt enige kritiek op het Twitterplatform over de soms nog wat onwennige samenwerking en het regionale Twentse accent van Dijkstra, maar het oordeel is nog niet volledig geveld. Daarvoor willen sommigen eerst meer afleveringen zien.

Voor nu kunnen ze zeker wennen aan het duo en verwachten ze er nog veel van. ‘Ze moeten nog wat vlieguren maken, maar hier kan ik wel aan wennen’, schrijft kijker Jeroen Bartels op. Een ander noemt het ‘zeer verfrissend’. Weer een ander schrijft: ‘Ik vind het Erik – Willemijn #Op1 aangenaam. Charmant en durven zichzelf te zijn. Ze hebben nog niet bijzondere chemie, maar dit heeft potentie.’

Ik vind het Erik – Willemijn #Op1 aangenaam. Charmant en durven zichzelf te zijn. Ze hebben nog niet bijzondere chemie, maar dit heeft potentie. — Jan-Kees Joosse (@Jan_Kees94) January 6, 2020

het is nog wat onwennig, maar de pit van Erik en Willemijn bevalt me. het is informatief. #op1 — Menno Mulder (@Mainneau) January 6, 2020

Ze moeten nog wat vlieguren maken samen, maar aan dit presentatieduo kan ik wel wennen. #op1 — Jeroen Bartels (@JBartels96) January 6, 2020

Meer dan knap voor een eerste keer. Lekker scherp ook bij tijd en wijlen. #op1 — Dirk (@zelf_Dirk) January 6, 2020

Hoe heeft het eerste DUO #op1 het gedaan? over Dijkstra: heeft duidelijk TV-presentatie-ervaring, kent zijn beperkingen en zijn kracht. Met name sport-onderwerpen en luchtige onderwerpen voor Erik.

Politiek is lastig (logisch), probeer niet overal een lach/grap uit te halen.👍 — Macbethertje (@macbethertje) January 6, 2020

lastig hoor, duopresentatie op #Op1 #npo1 met een #ErikDijkstra die telkens vol ongeduld een fragment wil aankondigen, middenin een zin van de minister… En felle #willemijnveenhoven die ook niet helemaal door #Ankdetank @MinBijleveld heenkomt… En erik mag weer fragment doen — margriet benak (@MargrietBenak) January 6, 2020

Heerlijk #Willemijn op tv. Oogjes dicht en ik luister radio. Wat een lekker duo. Verfrissend. #op1 — Sija op ’t Hof (@sopthof) January 6, 2020

Bron & beeld: NPO, Twitter