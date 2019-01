Kijkers in een deuk door dít fragment van de nuchtere Hanneke uit 'Smaakt naar meer'

Omdat we geen genoeg van Heel Holland Bakt kunnen krijgen, zaten we ook gisteren weer trouw Smaakt naar meer te kijken. En daar zagen we de afvaller van de week, de Twentse Hanne Borkent, ook aan tafel schuiven.

In Smaakt Naar Meer bespreekt André van Duin met drie tafelgasten alle bak hoogte- en dieptepunten van de voorgaande Heel Holland Bakt-aflevering. Helaas zagen we hoe Hanneke er in die aflevering iets minder van bakte (was het de kater?) en moest daardoor naar huis. Maar Hanneke zou Hanneke niet zijn als ze weer met een brede glimlach aan tafel bij André zou zitten.

Twentse bruiloft

Eenmaal aan tafel geschoven, begint Hanneke enthousiast te vertellen over de Twentse bruiloft waar ze een nacht voor de aflevering nog een feestje stond te bouwen en de wijntjes continu werden aangevuld. Resultaat: Hanneke die met een flinke kater stond te bakken tijdens de halve finale. “Maar had je beter gepresteerd als je eerder naar bed was gegaan, denk je?”, vraagt André. “Nee, zij waren echt beter dan ik”, antwoordt Hanneke steevast.

Gezichtsuitdrukkingen

In de aflevering werd er ook teruggeblikt naar een aantal bijzondere momenten van Hanneke in het Heel Holland Bakt-avontuur. “Eigenlijk ben je honderd jaar te laat geboren”, zegt André daar over. “Want je zou perfect in stomme films kunnen spelen.” Gevolgd door een fragment waar de hilarische gezichtsuitdrukkingen van Hanneke gedurende het seizoen te zien zijn, ligt het publiek dubbel. En de Twitteraars thuis ook: ‘Wat een heerlijk eerlijk nuchter Twents mens is Hanneke’, schrijft iemand. ‘Waar is het filmpje van Hanneke uit Smaakt naar meer? Ik kan daar oprecht de hele dag naar kijken’, klinkt het nog.

De stomme film met Hanneke. Leuk gemaakt. #smaaktnaarmeer 😊 — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 28 januari 2019

Haha wat een heerlijk eerlijk nuchter Twents mens is Hanneke #smaaktnaarmeer — Gerrit Wermink (@gerritwermink) 28 januari 2019

Wat een heerlijk mens is die Hanneke toch #smaaktnaarmeer #hhb — Pieter B. Dijkstra (@Pjotr_BD) 28 januari 2019

Oké, ze is niet irritant, maar gewoon een stresskip met geweldige gezichtsuitdrukkingen 😂 #smaaktnaarmeer #heelhollandbakt #hhb — Marieke (@Mriek_today) 28 januari 2019

Zo jammer dat hanneke er uit is, vond het hilarisch om naar haar te kijken haha #smaaktnaarmeer — jo (@jokiecroky) 28 januari 2019

Waar is het filmpje van Hanneke uit #smaaktnaarmeer? Ik kan daar oprecht de hele dag naar kijken 😂😂 #heelhollandbakt #HHB — Daniëlle (@XDanielleLisa) 28 januari 2019

Om het fragment terug te kijken, kun je het einde van de aflevering terugkijken.

