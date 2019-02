Kijkers rollen van de bank na déze uitspraak in 'De Luizenmoeder'

Het was zondagavond weer smullen van een nieuwe aflevering van De Luizenmoeder.

Zo werd de term ‘zandvest’ geïntroduceerd, leerden we of het PurOl, pUrol of toch Purol is – dat je overigens ook op je anus kunt smeren, volgens Ank – en werd er uitgelegd dat je na een toiletbezoekje ‘je krop sla goed moet uitschudden en vervolgens je lap moet uitwringen’.

Advertentie

Werken bij De Klimop

Maar één uitspraak maakte wel heel wat los bij de kijkers thuis. Deze hoorden we nadat een Belgische – mannelijke – sollicitant aanklopte bij De Klimop. Hij wist juf Ank en juf Helma direct om zijn vinger te winden door te benadrukken dat hij wel raad weet met drukke jongens. Anton leek alleen niet overtuigd, tot groot ongenoegen van Ank. Want door de aanwezigheid van deze Matthies voelde ze zowaar een ‘frisse lentebries door haar voorbips waaien’.

Een frisse lentebries door mn voorbips….hahahaha tranen over mn wangen… 😂 #DeLuizenmoeder — Kim (@Kimsalabim2) 17 februari 2019

Vreselijk wat er allemaal wordt gezegd. #DeLuizenmoeder. Vreselijk LEUK! — Anja 🌷 (@A_n_j_a_a) 17 februari 2019

“Eindelijk weer een frisse wind door mijn voorbibs.”

Dan droogt de sla wel lekker snel.#luizenmoeder #DeLuizenmoeder — Pollewop (@TPollewop) 17 februari 2019

Kan Ilse Warringa een Oscar krijgen? 😂#deluizenmoeder #luizenmoeder — Rianne van Straten (@rianne_vs) 17 februari 2019

Doordat Ank zich als een verliefd schoolmeisje gedroeg, herkende ze het gedrag van Rianne. Dit betekende dus dat Rianne – tot grote vreugde van haar vader Walter – geen ‘transpersoon’ is, maar gewoon verliefd is op Bradley.

Kortom: de tweede aflevering van het tweede seizoen was er weer eentje voor in de boeken volgens de kijkers thuis. Nog niet gekeken? Je kunt de aflevering op de website terugkijken.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: NPO