Kijkers 'DWDD' diep ontroerd door de ode van Beau van Erven Dorens aan alle moeders

Vanwege het coronavirus moeten ouderen binnen blijven en mogen ze geen bezoek meer ontvangen. Hierdoor kunnen zij in een sociaal isolement terechtkomen.

Daarom bestrijdt Beau van Erven Dorens in DWDD de eenzaamheid met een ode aan z’n moeder. Zijn muzikale noten raakten menig kijker.

Advertentie

Geen bezoek

Oudere mensen zijn extra vatbaar voor het virus, aangezien zij onder de risicogroep vallen. Daarom wordt hen aangeraden thuis te blijven en zo min mogelijk contact te hebben met anderen. Dit houdt in dat ze veelal alleen thuis zitten. Familie en vrienden mogen hen niet bezoeken. Dit kan voor eenzaamheid bij de ouderen zorgen.

Diep onder de indruk

Om al deze mensen een hart onder de riem te steken, schreef Beau een ode aan alle moeders. Donderdagavond zong hij het prachtige lied live bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Kijkers waren diep onder de indruk van het prachtige optreden. “Wat mooi! Een tikkeltje grappig en perfect vertederend” en “Tot tranen geroerd door het liedje van Beau in DWDD voor al die moeders in Nederland die zich nu alleen voelen”, schrijven kijkers op Twitter.

Eerder deze week deelde Beau het lied al op Instagram. Ook toen kreeg hij alleen maar positieve en hartverwarmende reacties:

Als ik geen fan was van @BeauvanED zou ik het nu wel worden, wat mooi! Tranen in m’n ogen, kippenvel. #dankjewel #dwdd — Juliette (@JulietteKuling) March 19, 2020

Dacht je dat je met een zingende Chantal Janzen alles hebt gehad gooit #dwdd er nog een schepje bovenop met Beau van Erven aan de piano. Whats next? Een rappende Peter R de Vries? — Jeroen Nab (dj Stoffel) (@stokecity68) March 19, 2020

Tot tranen geroerd door het liedje van @BeauErvenDorens in #dwdd voor al die moeders in Nederland die zich nu alleen voelen — catrien straatman (@catrienstraat) March 19, 2020

Wat is @BeauvanED toch een lief mens. Lied voor zijn moeder en alle moeders werd ook door die van mij (80 en alleen) zeer gewaardeerd. #dwdd — Annet de Jong (@annetdejong) March 19, 2020

Je moeder heeft je niet voor niets Beau genoemd, @BeauvanED #DWDD — Evelien de Bruijn (@eveliendebruijn) March 19, 2020

Ahhh wat ontroerend! Beau zingt bij #dwdd — JosjeHamel (@JosjeHamel) March 19, 2020

Och, Beau, niet doen hoor! 😢 Straks moet ik ook een traantje wegpinken.. Wat mooi, een tikkeltje grappig en perfect vertederend ❤️ #dwdd @BeauvanED pic.twitter.com/bLoBFTj097 — Kim Schuurman (@krjmschuurman) March 19, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: DWDD, Twitter. Beeld: Brunopress