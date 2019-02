Kijkers DWDD geschokt over man die lichaam van overleden moeder bewaarde

Eén van de studiogasten van De Wereld Draait Door heeft woensdagavond voor de nodige ophef gezorgd. Piet van der Molen, die in 2013 zijn overleden moeder (91) bewaarde in een kist, deed namelijk een boekje open over zijn beweegredenen.

En die schoten bij veel kijkers in het verkeerde keelgat…

Advertentie

Pensioen en AOW

Piet vertelde namelijk dat hij het lichaam van zijn moeder had bewaard zodat hij haar pensioen en AOW kon blijven innen. Dat idee was volgens hem een verzoek van zijn moeder zelf. Zij wilde dat Piet, die geen baan had en nog thuis woonde, voor hun 9 katten bleef zorgen.

Boze vrouw

Hij mocht tegen niemand iets zeggen over haar dood, zodat hij zichzelf en de katten kon blijven onderhouden. “Ze was een oude vrouw die vlug boos was als ze haar zin niet kreeg. Dus ik heb haar niet tegengesproken”, zo vertelt hij aan Matthijs van Nieuwkerk. “Verder hebben we het er niet over gehad. Toen ze overleed, zat ik een uur aan haar bed. Ik dacht: bel ik wel een arts of niet?”

Kist gebouwd

Hij besloot het niet te doen. “Maar toen ik mijn moeder iedere dag verder zag opzwellen, dacht ik: je moet haar ergens in zetten. Het lichaam zou uit elkaar spatten. Ik moest een kist bouwen.” Piet zou het lichaam uiteindelijk 2,5 jaar bewaren.

Boze reacties

Ook schrijver Joris van Casteren was aanwezig in de studio. Hij schreef een boek over Piet, en vertelde dat zijn moeder de enige vrouw in zijn leven was die hij bovendien nooit tegensprak. Hoewel het fragment slechts tien minuten duurde, werd Twitter al snel overspoeld met boze reacties.

‘Knettergek!’

Veel kijkers vinden dat de schrijver, en ook Van Nieuwkerk, de daad vergoelijken. “Alsof het verdoezelen van je overleden moeder recht heeft op een podium… knettergek!”, schrijft iemand. “Waanzin ten top bij DWDD: man en schrijver vertellen dat zijn moeder dood wordt thuisgehouden om de uitkering door te laten gaan. Onze vrienden van DWDD vinden het ok. Belastinggeld nu terughalen”, aldus een ander.

Wat gebeurt er bij #dwdd alsof het verdoezelen van je overleden moeder recht heeft op een podium…knettergek! — Elphy 💙 (@ElfjeElphy) 27 februari 2019

‘Piet is een goudeerlijke man’ .. 2 jaar langs AOW en uitkering door laten lopen van zijn dode moeder. Goudeerlijk. Echt. #dwdd — Ronny Grimbergen (@RonnyGrimbergen) 27 februari 2019

De waanzin ten top bij de #dwdd. Man en schrijver vertellen dat moeder dood wordt thuis gehouden om de uitkering door te laten gaan. Onze vrienden van de dwdd vinden het ok. Belastinggeld nu terughalen. — Peter Schut (@Peter_Schut) 27 februari 2019

Jeetje wat een idioten ! Zowel de schrijver als die kerel die zijn dode moeder in huis hield, hoe gek kun je zijn? Nooit gewerkt, betaalt die 40.000 euro niet terug en nu AOW innen, wat een wereld 🤨😲 #dwdd — Joli (@joli52) 27 februari 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: DWDD, Twitter. Beeld: ANP, Screenshot DWDD