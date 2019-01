Kijkers 'DWDD' hebben het massaal over déze heftige uitspraak van Gordon

Om zijn nieuwe programma ‘DanceSing’ te promoten was Gordon vanavond te gast bij De Wereld Draait Door. Maar tijdens dit gesprek haalt hij flink uit naar tv-recensent Angela de Jong.

DanceSing is de eerste klus van Gordon voor SBS. En dat is best spannend. Gordon legt uit dat hij voelt dat het programma enorm onder het vergrootglas ligt. “De recensenten staan met de pen klaar”, legt hij uit aan presentator Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. En dan doelt hij met name op tv-recensent Angela de Jong van het AD.

Advertentie

Onderuit gehaald

“Dat vind ik een hele vervelende vrouw geworden.” Zij speelt op de persoon in plaats van op het programma en dat doe je niet als recensent, vindt Gordon. “Zij heeft Humberto Tan volledig onderuit gehaald. Zij heeft Wendy van Dijk onderuit gehaald. Erland Galjaard volledig onderuit gehaald. Een zender als RTL 4 zó op het hakblok gezet”, gaat hij verder. “Ben je bang voor haar?”, vraagt Matthijs.

Privéleven

Nee, dat is het niet. “Ze heeft al zo vaak dingen over me gezegd”, antwoord hij. Maar het is volgens Gordon niet de taak van de recensent om het ook over het privéleven van een presentator te hebben. “Humberto is zijn programma kwijtgeraakt door”, roept hij zelfs nog. Al geloven Matthijs en tafelgast Fidan Ekiz daar helemaal niets van.

Profileren

Toch snapt Ali B wel wat Gordon bedoelt. Hij ziet ook dat de laatste tijd de mening van de recensent te veel naar voren komt. “Recensenten moeten toch proberen het gevoel van het publiek te vangen en niet alleen zichzelf profileren? Dat is het idee dat ik bij recensenten heb”, geeft hij toe.

Kritiek

Ook op Twitter ging het gelijk los. Een deel van de kijkers is verbaasd over de uitspraak van Gordon. “Gordon vind dat Angela de Jong op de persoon speelt. Doet hij verder nooit…”, schrijft een kijker dan ook op Twitter. Hij is volgens de mensen zelf gewoon bang voor kritiek. Terwijl de andere helft het ergens wel eens is met de entertainer. “Humberto is zeker met de grond gelijk gemaakt. Daar heeft Gordon gelijk in”, is een van de reacties.

#dwdd Angela de Jong heeft Humberta Than weg geschreven, dank u Angela de Jong, nu Gordon nog — wortelwinter (@wortelwinter) January 10, 2019

Way to go @GordonHeuckerot , die die troel van een #anjeladejong even terecht durft af te serveren, terwijl iedereen bang is voor die valse hausfrau met een hobby is #dwdd — Natasha Gerson (@Sanspareille) January 10, 2019

Waar gaat het eigenlijk over? Dat gesprek met #Gordon? #dwdd — Heleen Hüpscher (@helena_is_here) January 10, 2019

Gordon vind dat Angela de Jong op de persoon speelt. Doet hij verder nooit. Daarom herhaalt hij ook een paar keer dat hij het een vervelende vrouw vind. 🤔 #dwdd — DjStoffel (@stokecity68) January 10, 2019

Ik vind haar ook een … (willen jullie niet weten) … maar die Gordon is gewoon bang voor kritiek, zeker van Angela de J. #dwdd — Criticus Primus (@CriticusP) January 10, 2019

AD-lezers lezen klaarblijkelijk graag over het privéleven van Umberto Tan. Entertainment heet dat. Van de flinterdunne soort. Klinkt misschien bekend #gordon #dwdd — Bram Vermeulen (@Vermeulen16Bram) January 10, 2019

Humberto is zeker met de grond gelijk gemaakt. Daar heeft Gordon gelijk in. En gaat het nu beter met de kijkcijfers?? Met Twan?? Nope. Lag niet aan Humberto. #dwdd — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) January 10, 2019

#dwdd Gordon bang voor een recent. Mooi zo hoort het ook. — Martin Schuijt (@MartinSchuijt) January 10, 2019

Ow volgens #Gordon mag je collega’s en tv zenders niet afzeiken in een recensie. Anyway, beter een boek dan. #dwdd — Doret🙋♀️ (@hetiswa) January 10, 2019

Gorden geeft #Angela de Jong veel podium. Hoezo ‘op de persoon?’ #dwdd — Robert Wolting (@WoltingRobert) January 10, 2019

#dwdd Ben het niet snel eens met Gordon maar wat betreft Angela de Jong heeft hij wel gelijk. — birgit (@77birgit) January 10, 2019

Gebeurt me niet zo vaak maar ik ben het inzake Angela de Jong volledig eens met Gordon. Die vrouw speelt op de persoon en krijgt een veel te groot podium. #dwdd — Patrick Huisman (@Patrick024) January 10, 2019

Blijf lekker schrijven @angelakijkttv en trek je niks aan van de kritiek van die #Gordon. Meestal zeer met je eens. En zo niet dan lees je het hier! #dwdd — Bennie Vonk (@BennieVonk) January 10, 2019

#dwdd Gordon klaagt omdat er op de persoon wordt gespeeld…. moet niet gekker worden. Dat doet hij zelf echt nooit. — JP (@JPonair) January 10, 2019

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Twitter. Beeld: ANP