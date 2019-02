Meningen kijkers 'DWDD' erg verdeeld over Queen-tribute van Waylon

Het optreden van Queen tijdens het benefietevenement Live Aid in Londen in 1985 wordt het beste liveoptreden aller tijden genoemd. Woensdagavond mocht Waylon dezelfde set spelen tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door, maar niet iedereen was even enthousiast.

De meningen van de kijkers waren nogal verdeeld toen zanger Waylon de legendarische 21 minuten durende set die Queen speelde tijdens Live Aid ten gehore bracht tijdens DWDD. Tijdens zijn Queen-tribute zong hij nummers als Bohemian rhapsody, Radio ga ga, Hammer to fall, Crazy little thing called love, We will rock you en We are the champions.

Twee groepen

De ene helft vond het een fantastisch optreden en herbeleefde het geweldige moment van Queen tijdens het benefietevenement. De andere helft van de kijkers was echter totaal niet over te spreken. Zij noemden het af en toe zelfs ‘onzuiver’. Op Twitter barstte het dan ook los tijdens Waylon’s optreden. “Moedige poging van Waylon. Maar vloog hier en daar uit de bocht (vals). Waylon is gewoon Freddie Mercury niet. Punt”, schrijft een kijker.

Zonder autotune

Waylon heeft alle kritiek op Twitter gezien en heeft het gevoel dat ‘ie toch even van zich af moet bijten en reageert op Twitter op alle ophef. “Heb zojuist DWDD teruggehoord. Enkele uitschieters”, geeft de zanger toe. “Maar geloof me, dat gebeurde Freddie ook regelmatig! Waarom? Omdat het live is zonder autotune. Dat bent u natuurlijk allang niet meer gewend?! Wilt u alles weer perfect horen? Morgen is de Voice weer op tv, kunt u verder zeiken.”

Waarderen

Maar daarmee heeft hij nog niet alles gezegd. Hij wil graag nog even zijn fans bedanken. “En het klopt dat ik Freddie Mercury niet ben… En daar ben ik oprecht heel gelukkig mee! Voor alle lieve mensen die het in ieder geval konden waarderen… Wij danken u!”

Heb zojuist dwdd terug gehoord. Enkele uitschieters maar geloof me, dat gebeurde Freddie ook regelmatig! Waarom? Omdat het live is zonder autotune. Dat bent u natuurlijk allang niet meer gewend?! Wilt u alles weer perfect horen? Morgen is de voice weer op tv, kunt u verder zeiken — Waylon (@waylonline) 20 februari 2019

En het klopt dat ik Freddie Mercury niet ben… En daar ben ik oprecht heel gelukkig mee! Voor alle lieve mensen die het in ieder geval konden waarderen… Wij danken u! ❤️ — Waylon (@waylonline) 20 februari 2019

#DWDD Nog meer respect gekregen voor Freddy Mercury na dit optreden van Waylon. Wel stoer dat ie het probeert maar there can only be one — Feikje Douma (@DoumaFeikje) 20 februari 2019

Niet mijn favoriete nummer van Queen, Bohemian Rhapsody, maar als je #waylon het nu bij #dwdd hoort zingen besef je pas écht hoe geniaal dit nummer is en dat Waylon het gewoon niet moet zingen. Niets van Queen, eigenlijk. — Bianca (@Bianca251270) 20 februari 2019

Ik kijk even #dwdd terug. Moedige poging van @waylonline. Maar vloog hier en daar uit de bocht (vals). Waylon is gewoon #FreddyMercury niet. Punt. — Esther Voet (@Esther_Voet) 20 februari 2019

Waylon doet het zeker niet slecht maar toch wel ietwat bizar om te constateren dat één van Neerlands beste zangers niet bij Mercury in de buurt komt. Bewijst maar weer hoe uniek deze man/zanger was #dwdd — HappyHarms (@Arjanharms) 20 februari 2019

Geluid van de #dwdd uitzending is slecht , ligt niet aan #waylon — noci (@zonderaap) 20 februari 2019

Net even een paar maatjes te groot voor Waylon, maar goeie poging hoor. #dwdd — Johnny Yuma (@Yuma_Me) 20 februari 2019

waylon die zich freddie mercury waant; zelden zoiets pijnlijks gezien #dwdd — Esther (@estherannaa) 20 februari 2019

Ik ben een enorme fan van Queen en nee Waylon doet Queen geen recht…! Wie wel? #DWDD — Remke (@remke0808) 20 februari 2019

Nog even en Waylon heeft geen stem en adem meer over.#dwdd — Mamamia (@mamamia208) 20 februari 2019

Veel commentaar van mensen die zeggen fan te zijn van Queen, maar niet weten hoe ze de naam van de zanger moeten schrijven… #Freddie #dwdd #Waylon #Queen #FreddieMercury — Draatje (@Ardnas1977) 20 februari 2019

Lekker hoor waylon!! Gisteren naar Bohemiam rapsody geweest! Geweldig #dwdd — Johan Kastje (@Johankastje) 20 februari 2019

Laat zien dat er toch nog talent in nederland is! Waylon zeer goed optreden bij #dwdd #waylon — Colin (@Colin24111) 20 februari 2019

Oké, als Waylon ooit wereld beroemd wil worden is ’t nu definitief over. #dwdd — Eltee (@temboREP) 20 februari 2019

Waylon dat laatste nummer Bohemian is te hoog gegrepen voor je.. #dwdd — Katinka Waaijer (@KatinkaWaaijer) 20 februari 2019

Waylon niet helemaal zuiver en haalt hoge noten niet. #jammer #dwdd — JisFollowing👁 (@JFolllowing) 20 februari 2019

Ben ik nou heel kritisch als ik Waylon niet al te best vind klinken? #dwdd — Johan Hendriks (@johanhhendriks) 20 februari 2019

Bron: DWDD, Twitter. Beeld: ANP