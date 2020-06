Kijkers 'Het echte leven in de dierentuin' onder de indruk van geboorte ijsbeertjes

IJsbeer Freedom bevalt voor het oog van de verborgen camera’s van Het echte leven in die dierentuin van 2 kleine ijsbeertjes. De kijkers thuis vinden dit erg indrukwekkend om te zien.

In Het echte leven in de dierentuin zien we een kijkje achter de schermen van het Ouwehands Dierenpark. Wat gebeurt er na sluitingstijd en op de plekken waar bezoekers niet mogen komen? Verborgen camera’s filmen de dieren dag en nacht en dit zorgt voor lieve, maar ook indrukwekkende beelden.

Confrontatie

In de tweede aflevering kan bruine beer Mincho zich niet langer schuilen in het binnenverblijf. Dit betekent dat hij de confrontatie aangaat met de wolven. Verder vindt orang-oetan Minggu, die nu 6 maanden oud is, dat ze er wel aan toe is om zelfstandig te gaan klimmen, maar gaat dit wel goed? En wat vindt moeder Tjintah daarvan? En als laatste zien we ook de geboorte van twee ijsbeertjes.