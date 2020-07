Kijkers ‘Een huis vol’ hebben veel bewondering voor aanpak ouders in coronatijd

Maandagavond is het 10e seizoen van het programma Een huis vol van start gegaan. In de serie wordt het dagelijks leven van een groot gezin gevolgd. Normaal gesproken is het al bewonderenswaardig hoe deze ouders zoveel kinderen verzorgen en opvoeden, maar in coronatijd hebben kijkers daar nóg meer respect voor.

In de zomerspecial van het populaire programma Een huis vol in quarantaine worden 5 gezinnen gevolgd in deze bijzondere tijd: de familie Buddenbruck, Jelies en Kraan uit het vorige seizoen en ook de familie Baumgard – die 4 jaar geleden in het programma te zien was – en de familie Quaedackers uit Heerlen doen dit seizoen weer mee.

Hoe gaan zij om met thuisonderwijs en wat betekenen alle maatregelen voor grote gezinnen die ineens met zoveel mensen in een huis zaten?

Verschillende uitdagingen

Met een groot gezin in quarantaine blijkt – misschien zoals verwacht – niet altijd gemakkelijk te zijn. De familie Buddenbruck woont inmiddels in Duitsland en daar zijn de maatregelen nog net wat strenger. Maar ook voor de gezinnen in Nederland was het een zwarte tijd. Zo was het naast het thuisonderwijs voor alle kinderen voor moeder Janneke Jelies uit Tollebeek ook heel zwaar dat ze geen tijd meer voor het huishouden had, iets wat ze heel belangrijk vindt. Ook miste het gezin hun kerkbezoeken.