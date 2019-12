Kijkers 'Een huis vol' praten volop over de bijzondere namen van de familie Buddenbruck

Hoe meer poepluiers, boterhammen en ouderavonden, hoe beter, aldus de familie Buddenbruck uit Een huis vol.

Vooral Rob, de man des huizes, geniet volop van het familieleven. Klagen? Doet ‘ie niet, hoor. Nee, zo zagen we zelfs hoe hij met Kerst 3 kerstbomen optuigde in plaats van 1. Omdat zijn lieftallige vrouw dat zo gezellig vindt. In de aflevering van donderdagavond zagen we hoe de familieman en zijn vrouw Thalia hun 11e spruit verwelkomden en opnieuw kon het geluk niet op.

Shaëlle tot Gidiën

Maar dan de namen. Rob – die in deze context beter vrolijke Frans geheten zou kunnen hebben – geeft samen met Thalia hun nakomelingen namen die je waarschijnlijk even een 2e keer moet lezen: Yoriën, Danique, Shaëlle, Chariënne, Jenaux, Gidiën, Dareau, Miguel, Xaviee en Shevaign. Dit keer was de naam van hun nieuwste aanwinst binnen 10 minuten bepaald. Zo mooi vonden de kersverse ouders ‘Dévaugn’. Voluit: Dévaugn Corné Fernand, vernoemd naar de opa’s van Thalia. Normaal gesproken brainstormen ze samen, vertelt Rob. Maar nu kwam Thalia op de naam en waren ze direct verliefd.

Puur geluk

Rob neemt de 1e spruit in handen en de kijkers thuis vallen even stil. Het geluk is van Robs gezicht af te lezen. Hij glúndert. Ondertussen is er in hun huis in Duitsland een discussie gaande hoe je Dévaugn nu eigenlijk moet spellen. Devon, Shevaign, Dave… Oma probeert het niet eens, zegt ze. Een grappig momentje volgens twitterend Nederland.

Devaugn, volgens oma een aparte naam 🤣🤣 #eenhuisvol — Wies (@wolkewiesje) December 26, 2019

Devaughn.

Moeder vergist zich, zo heetten nr. 3 & 5 al.🤣#eenhuisvol — Leon Jongeneel (@leon671970) December 26, 2019

Oh, de jongste aanwinst heet geen Deux Chevaux, maar Dévaugn… #eenhuisvol — Frank (@frankvanwinden) December 26, 2019

Ik kan die namen ook niet reproduceren #eenhuisvol — Marilyn 🥂 (@Marilyn35963265) December 26, 2019

Ik vraag me af, welk kind bij de #Buddenbruckjes zijn/haar naam foutloos kan spellen….

En of dat aan de namen ligt weet ik niet… #eenhuisvol — robbert vissers (@robbert_vissers) December 26, 2019

Er kan bij de buddenbruckjes toch nog wel een Délano bij? #eenhuisvol — Elly (@ellyeck) December 26, 2019

#Eenhuisvol

Ieder gezin in het programma handelt op eigen wijze. Het ene gezin is netter dan het andere, het ene huis is drukker dan het andere. Over Buddenbruck wordt gezegd: ’t Is een bijzonder gezin, de Buddenbruckjes, maar ’t is wel een hecht gezin.’ Wat vind jij? Je kunt de aflevering online terugkijken.

T is een bijzonder gezin de buddenbruckjes, maar t is wel een hecht gezin met zn allen #eenhuisvol — Elly (@ellyeck) December 26, 2019

Bron & beeld: Twitter, NPO. Fotograaf: Roland J. Reinders