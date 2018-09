Dít vonden kijkers van de eerste aflevering van 'Boer zoekt Vrouw'

Na lang wachten ging gisteravond het tiende seizoen van Boer zoekt Vrouw van start. De tien boeren kregen te horen hoeveel brieven ze hadden ontvangen en of ze dit seizoen door het programma gevolgd worden in hun zoektocht naar de liefde.

Zoals gewoonlijk zaten er weer miljoenen mensen voor de buis gekluisterd om te zien hoe presentatrice Yvon Jaspers bij de boeren langs ging om ze te vertellen hoeveel vrouwen een brief voor ze hadden geschreven. Ook op Twitter ging het los. Kijkers waren enthousiast, maar vooral ook verrast. Zo vonden ze boer Wim héél kieskeurig en stonden ze ervan te kijken dat boer Marnix tóch voor paardenmeisjes koos.

Paardenmeisjes

Vooral boer Marnix (40) trok de aandacht. Marnix heeft een vlees- en paardenfokkerij en kreeg 75 brieven. Genoeg vrouwen, zou je zeggen. Toch leek hij een beetje teleurgesteld te zijn en dat viel ook de kijkers op. “Je voelt dat enthousiasme dwars door je tv heen”, klinkt het sarcastisch op Twitter. En hoe hard Marnix ook riep dat hij ondanks zijn werk niet op paardenmeisjes valt, waren toch zeven van de tien meiden die hij had uitgekozen voor de speeddates échte paardenmeisjes. Ook daar moesten de kijkers hard om lachen.

Kieskeurig

De 28-jarige akkerbouwer Wim is dit seizoen de populairste boer. Hij kreeg maar liefst 333 brieven van geïnteresseerde vrouwen. Maar volgens de kijkers was Wim wel héél erg kieskeurig. Zo wilde hij geen oude vrouwen. “Wat zijn oude vrouwen dan?”, vroeg Yvon nieuwsgierig. “Nou… 35?”, zegt Wim. Dat antwoord schoot bij veel vrouwelijke kijkers in het verkeerde keelgat.

Tentfeestje

Ook konden de kijkers het natuurlijk niet laten om te twitteren over boer Remco, die wegens ‘vals spel’ het programma moest verlaten. Yvon Jaspers had een tentfeestje voor de boer georganiseerd om hem te helpen met zijn zoektocht naar een leuke vrouw. Maar vlak na de opnames kwam het programma erachter dat hij na de voorstelronde in mei al contact heeft gehad met meerdere vrouwen. “Ouwe snoeperd”, wordt hij gelijk genoemd op Twitter. De grote vraag bij de kijkers: zijn deze vrouwen ervan op de hoogte dat zij niet de enige zijn waar de boer contact mee had?

Beetje enthousiaster mag wel hoor, Marnix #boerzoektvrouw — marieke bulthuis (@mariekebulthuis) September 16, 2018

Marnix had volgens mij wat meer brieven verwacht #boerzoektvrouw #bzv — Sexy Sherlock hair (@SannePotterhead) September 16, 2018

Marnix vindt dit inderdaad Mar-nix geloof ik. Hij kijkt niet heel gelukkig. #bzv #boerzoektvrouw — Marjon (@Marjooonnn) September 16, 2018

Oké, dus Mar-nix houdt niet van paardenmeisjes. 7 van de 10 vrouwen die hij uitkiest zijn paardenmeisjes.

Dit wordt een pareltje van een seizoen 👌🏼#bzv #marnix #boerzoektvrouw pic.twitter.com/SJFxRSP14V — 𝕄𝕒𝕒𝕚𝕜𝕖 (@maaikeologie) September 16, 2018

Genoten van de uitzending #boerzoektvrouw — Miriam (@46doop) September 17, 2018

Marnix kiest zeven, ik herhaal ZEVEN, paardenmeisjes! Naast de drie-van-de-vijfenzeventig die geen paard hebben #boerzoektvrouw — Imre (@iamimre) September 16, 2018

Ik wil geen paardenmeisjes, want dan sta ik niet op nr 1 en vervolgens kiest hij ze wel uit #marnix #boerzoektvrouw — Marieke Kuipers (@MariekeMKuipers) September 16, 2018

Arme Marnix. Die paardenmeisjes dachten allemaal ‘eindelijk een vent die mijn hobby begrijpt! Ik ga meteen schrijven!’ #koudekermis #boerzoektvrouw — Imre (@iamimre) September 16, 2018

Wim kiest voor jonge dames met hbo of wo opleiding. #boerzoektvrouw — Constant van Ewijk (@Qonstant) September 16, 2018

Volgens #Wim heb ik de pensioengerechtigde leeftijd of kan ik me aanmelden voor het verpleeghuis #maarvoelmenogzo28 #boerzoektvrouw — Margje Timmerman (@MargjeTimmerman) September 16, 2018

Wim heeft me zojuist nagenoeg geclassificeerd als “oude vrouw”. Lost all sympathy #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/N8wZ9bIhQQ — Fleur (@fleurvanveghel) September 16, 2018

Of als je een van die vrouwen bent die hij gevraagd heeft te schrijven en dan denken dat je de enige bent geweest aan wie hij dat gevraagd had… #boerzoektvrouw — Sexy Sherlock hair (@SannePotterhead) September 16, 2018

Als ik een brief zou hebben geschreven en dit zou horen, zou ik echt pissed zijn. Voorgelogen worden door een boer die graag op tv wil komen. Wat als je het halve land door hebt gereden om naar dat tentfeest te gaan? https://t.co/GcIcynwIzV #boerzoektvrouw — Sexy Sherlock hair (@SannePotterhead) September 16, 2018

Remco had graag in #boerzoektvrouw gewild, maar kennelijk kon hij niet van Tinder afblijven ! — Jahodi (@janhodi) September 16, 2018

Boer Remco dacht: waarom wachten als je alvast los kunt gaan? #bzv #boerzoektvrouw — Linda (@lmkro23) September 17, 2018

Bron: Twitter. Beeld: KRO-NCRV.