Kijkers enthousiast over eerste aflevering van ‘De erfgenaam’

Dinsdagavond ging het programma ‘De erfgenaam’ van start waarin Ruben Nicolai (45) op zoek gaat naar iemand die al lange tijd recht heeft op een erfenis. Kijkers reageerden bijzonder enthousiast op het programma en ook de kijkcijfers waren érg goed: maar liefst 998.000 mensen stemden af op het programma.

In de eerste aflevering draaide het om de erfenis van Godefrida Muurmans. De vrouw liet een bedrag van ruim 13 duizend euro achter, maar niemand maakte hier aanspraak op.

Ruben en zijn team hebben de taak om de rechtmatige persoon te ontdekken en het bedrag uit te keren in het programma. Wanneer er niemand aanspraak maakt op een erfenis, belandt het geld namelijk in de staatskas. Gelukkig stuit Ruben op Leon, die de kleinzoon van Godefrida blijkt te zijn.

“Heel welkom”

Voor Leon is het een flinke schok. Hij heeft zijn grootmoeder alleen gezien als ‘klein manneke’ en heeft verder geen contact meer met zijn familie, waardoor hij dus ook zijn grootouders al jaren niet heeft gesproken. En als er iemand wel het geld kan gebruiken, dan is het Leon. De kleinzoon van Godefrida heeft zes maanden op straat geleefd en werkt momenteel bij een kringloopwinkel. Wanneer hij van het bedrag hoort schrikt hij. “Dat is heel welkom,” zo laat hij weten. “Dat had ik niet verwacht (…) Dat ga ik natuurlijk niet weigeren.”

Reacties Twitter

Het programma valt in ieder geval goed in smaak bij de kijkers. Op Twitter komt namelijk de ene na de andere enthousiaste tweet voorbij:

Wat een mooi, spannend en ontroerend programma! Ik zit op het puntje van mijn stoel. De €13.200 had niet beter terecht kunnen komen dan bij deze man. 🤗 @RubenINicolai doet het ook fantastisch. Eindelijk eens een fijn nieuw programma! @RTL4 #DeErfgenaam — Marit van Oene 🙏 (@MaritVanOene) September 1, 2020

Wat leuk dat gepuzzel en het (papieren) spoor volgen.

En dat @RubenINicolai

dat zelf uitzoekt en niet alleen maar de presentator is#Deerfgenaam — Ellen 😎🍷🌴🌞 (@EllenB_M) September 1, 2020

Programma kijkt als een film. Ruben doet dat prima. Vraag me af hoe ze aan de naam vd overledene komen waarvan ze de nabestaanden gaan zoeken. #deerfgenaam — Marian Peeneman (@Peentje01) September 1, 2020

Wat een aflevering van #deerfgenaam van @RubenINicolai. Van de ene in de andere verbazing.. Leuk concept, leuk programma!! 🙂 — Michel (@michm85) September 1, 2020

Wat een gaaf programma. Ik hou er van! #deerfgenaam — Tassie 💁♀️ (@Poppetje0906) September 1, 2020

Bron: RTL, Twitter. Beeld: Brunopress