Patty Brard (63) en wetenschapsjournalist Diederik Jekel presenteren samen het nieuwe progamma Brard & Jekel: VetGelukkig?! Samen gaan ze overgewicht vanuit wetenschappelijk en cultuur opzicht onder de loep nemen.

Patty en Diederik weten allebei wat het is om te strijden tegen overgewicht. In de vierdelige NTR-serie onderzoeken de twee wat de wetenschappelijke en culturele redenen van overgewicht zijn. Patty houdt zich bezig met de persoonlijke verhalen in het programma, terwijl Diederik alles wetenschappelijk probeert te onderbouwen.

Vol lof

Gisteravond was de eerste aflevering op de buis. Deze aflevering ging over fatshaming ofwel: discriminatie op basis van lichaamsgewicht. Het grootste deel van de kijkers vindt het een mooi programma en er is veel lof voor de presentatoren. “Geweldig eerlijke, bewonderenswaardige reportage. Hopelijk een aanzet tot een herwaardering van nog maatschappelijk aanvaarde discriminatie”, schrijft een kijker zelfs op Twitter.

Respect

Ook hadden de kijkers respect voor de mensen die hun verhaal hebben gedeeld in het programma en zichzelf zowel letterlijk als figuurlijk bloot durfden te geven. Dat zorgde er ook voor dat kijkers eerlijk durfden te zijn en met hun éigen verhaal naar buiten zijn gekomen.

Ik vond het mooi en integer gemaakt #vetgelukkig — Alex van Oosterum (@celticore) October 23, 2018

Een ontzettend leuk en positief programma op dit gebied was ook #WhatNotToWear van de BBC. Hulde aan elk lichaam was dat #vetgelukkig — Ingeborg Kiela (@IngeborgKiela) October 23, 2018

Het ergste vind ik dat ik in mijn werk soms zelfs professionals uit de medische hoek en onderwijs zich enorm denigrerend hoor uitlaten over mensen met overgewicht. Het raakt me en maakt me verdrietig. #vetgelukkig — Marieke Bunnik (@marieke74) October 23, 2018

October 2018: vanavond keek ook ik #vetgelukkig met @pipapatty en @diederikjekel. Het is niet dat ik diep ongelukkig was, een kilo of 60 geleden, maar voor mijn gezondheid op de lange… https://t.co/gD0A3rJuDv — Hes ♡ (@HesterSpee) October 24, 2018

Brard en Jekel #vetgelukkig geweldig eerlijke, bewonderenswaardige reportage. Hopelijk een aanzet tot een herwaardering van nog maatschappelijk aanvaarde discriminatie. — guido milet (@guidomilet) October 23, 2018

Ik heb altijd 82kg gewogen en sinds ik 7 jaar geleden gestopt ben met roken en last kreeg van depressiviteit ben ik 30kg aangekomen terwijl ik beter op mijn voedsel let, ik denk dat ik nu wel aan de 110 kg zit. Als je de reacties eens hoort van mensen die mij kennen #vetgelukkig — Kok Kern (@KokKern) October 23, 2018

Zo knap! Meer dan naakt op televisie. Diep respect. #vetgelukkig — Sigrid (@Sigrid__) October 23, 2018

Top programma. Lijkt mij zo naar als mensen alleen je lijf zien en niet verder kijken. #vetgelukkig — Susanne (@suusje1104) October 23, 2018

#vetgelukkig waarom zijn we toch niet in staat mensen te waarderen op hun uitstraling en waarde..dat legt pas gewicht in de schaal. — maydana (@maydanachar) October 23, 2018

Grappig mijn zoons 2.05m en1.96m krijgen ook steeds opmerkingen over hun lengte ( niet altijd aardig )en das geen discriminatie of voelen ze niet altijd. (Soms wel vermoeiend) zo #vetgelukkig opmerkingen over de omvang worden wel altijd negatief bevonden — esther faber (@esfapo) October 23, 2018

Ineens sta je stil bij je eigen figuur en eigenlijk ben ik best gelukkig. Met mn dikke buik en dikke kont. Inspirerend.☺️❤️ #vetgelukkig — Nelly Ina Wae Smal-Soumete (@Some1CalledNIW) October 23, 2018

Dat mensen gewoon niet willen geloven dat mensen écht gelukkig kunnen zijn met wat extra vet. Echt hoor, waarom niet gewoon iets aannemen van iemand? Kom uit die tunnelvisie. #fatshaming #vetgelukkig — Susanne (@suuscupoftea) October 23, 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP.