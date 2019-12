Kijkers laaiend enthousiast over eenmalige terugkeer 'Kopspijkers'

De eenmalige terugkeer van het populaire programma Kopspijkers met Jack Spijkerman trok zaterdagavond maar liefst 1,98 miljoen kijkers. Kijkers zijn laaiend enthousiast en zien het programma graag weer terug op de buis.

DWDD Heimwee: Kopspijkers was het best bekeken programma van de zaterdagavond.

Populair

De reünie-uitzending was vanwege de 25e verjaardag van de eerste uitzending van Kopspijkers, dat toen nog Spijkertijd heette. Door de populariteit verhuisde het programma al snel naar prime time op de zaterdagavond met de titel Kopspijkers en had geregeld meer dan 3,5 miljoen kijkers.

Het vaste team

Aan de show van zaterdagavond deden alle cabaretiers van het vaste team mee: Peter Heerschop, Viggo Waas, Hans Sibbel, Owen Schumacher, Erik van Muiswinkel, Sanne Wallis de Vries en Paul Groot. Spijkerman gaf vooraf al aan dat fans niet hoeven te hopen op een definitieve terugkeer van het programma.

Terug op de buis

Toch gaat het op Twitter helemaal los. Kijkers zijn enthousiast en missen het programma. Ze vragen zich dan ook af waarom Kopspijkers eigenlijk niet meer te zien is. “Fantastisch om dit weer te zien. Actualiteiten met flinke dosis humor. Waarom is het programma toentertijd gestopt” en “Net Kopspijkers zitten kijken. Blijft genieten! Ik zeg terug op wekelijkse basis”, klinkt het op Twitter.

Oudejaarsavond

En mocht het programma dan toch niet helemaal terugkeren, komen sommige kijkers met een andere optie. “Kopspijkers was echt briljant goed. Ik denk dat er echt nog wel gesproken gaat worden over een vervolg. Misschien is een jaarlijkse special op oudejaarsavond een goede optie?”

#kopspijkers bijna 2 miljoen kijkers, format dat een wekelijkse terugkeer verdient @dwdd !! — Arts (@ArjanArts) December 8, 2019

#Kopspijkers leuk!!! Voelde alsof het vorige week nog op tv was. Heerlijk! — Wendy VerschoorDamen (@WendyVD68) December 8, 2019

Hoe groot is de kans dat #kopspijkers weer op tv komt @BNNVARA? — 𝙺𝚛𝚒𝚜𝚝𝚒𝚊𝚊𝚗 𝙺𝚘𝚔 🚜🚜 (@F1Kris) December 8, 2019

#kopspijkers was echt briljant goed. Ik denk dat er echt nog wel gesproken gaat worden over een vervolg. Misschien is een jaarlijkse special op oudejaarsavond een goeie optie. — Kay Bessels (@KayBessels) December 8, 2019

Net kopspijkers zitten kijken. Blijft genieten! Ik zeg terug op wekelijkse basis. #blijftactueel #kopspijkers — Monique1959 (@KashmirArtsEU) December 8, 2019

Mag #kopspijkers weer terug?!?! #bnnvara we hebben geweldig genoten — Debby Gerhardt (@FotoStravaGanza) December 8, 2019

Ik wil weer elke week #kopspijkers — Wim Bats (@WimBats) December 8, 2019

Fantastisch om dit weer te zien. Actualiteiten met een flinke dosis humor. Waarom is het programma toentertijd gestopt?? #kopspijkers #dwddheimwee #vara — Frank Beuken (@frankbeuken) December 8, 2019

#Kopspijkers als vanouds zeer kwalitatief. Leuke humor, zonder keihard cynisme. Zowel ‘links’ als ‘rechts’ krijgt een beurt. Om voor thuis te blijven. Hulde aan de makers. — Bram Brinkman (@BramBrinkman) December 8, 2019

Misschien als er weer een nieuw seizoen van #Kopspijkers wordt gemaakt, is er echt weer iets leuks te zien op de zaterdagavond! Is daar ruimte voor @PubliekeOmroep ? — Michiel Grevers (@grevers_michiel) December 8, 2019

Kopspijkers moet gewoon elke zaterdagavond terug! #kopspijkers — Gea van Loon (@geaboot_gea) December 8, 2019

Wat was het weer leuk #Kopspijkers mag van mij terugkomen #DWDD — RiaOv (@RiaOv) December 8, 2019

Ik vond #kopspijkers ouderwets leuk. Je zou willen dat het programma gewoon weer terugkwam op tv. — Roy Ramaker (@royramaker) December 8, 2019

Kopspijkers moet terug. Een spiegel voor politici. Het is broodnodig. #Kopspijkers — Marokkaanse Amsterdammer (@KMarokkaan) December 8, 2019

Helemaal dubbel van t lachen om Ivo Opstelten in #Kopspijkers 😂😂😂😂 Ik hoop dat het toch weer terug komt op tv! Dit heb en we nodig, een gulle lach😂😂😂@BNNVARA — ✨🎅🌲Widdershin 🌲🎅✨ (@Widdershin2) December 8, 2019

