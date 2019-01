Kijkers enthousiast over gedurfde metamorfose in 'Paleis voor een prikkie'

Dat mooi roze niet lelijk is, hebben Frank en Rogier maar weer bewezen in ‘Paleis voor een prikkie’. De twee interieurdesigners kregen de opdracht om het huis van moeder Nelleke en haar 18-jarige dochter Lendi een make-over te geven en hielden zich niet in.

De mannen gaven nieuwbakken moeder Lendi iets waar ze al haar hele leven van droomt, namelijk een ‘Barbie-dreamhouse’.

Verrassing voor Lendi

Van de kussens en kaarsen tot de wanddecoratie en lampen: werkelijk álles kreeg een roze kleurtje. En daar was Lendi natuurlijk hartstikke blij mee. Dat de mannen haar zo tegemoet kwamen was niet voor niks: het 18-jarige meisje heeft het niet makkelijk gehad. Omdat moeder Nelleke momenteel niet werkt, is Lendi in haar eentje verantwoordelijk voor het inkomen. Daarnaast draagt ze ook nog eens de zorg voor haar 10 maanden oude dochter Estrella. Voor de mannen dan ook reden genoeg om haar eens flink in de watten te leggen!

Positieve reacties

Op Twitter kon de metamorfose van Frank en Rogier op veel positieve reacties rekenen. Kijkers vonden het Barbie-roze huis eigenlijk best wel mooi…

even the barbie dreamhouse,wie droomt daar nou niet van als jonge meid!ook weer geweldige items ik hoop nog lang van dit duo te kunnen genieten.#paleisvooreenprikkie — linda (@lindabout) 21 januari 2019

Mooi roze is niet lelijk.

Een geslaagde aflevering. #paleisvooreenprikkie — Mike Feeer (@mikefeeer) 21 januari 2019

#paleisvooreenprikkie ze doen het gewoon wéér! Een mooie roze paleisje.. Kanjers! — Elena (@mamapoca162) 21 januari 2019

Mooi resultaat en die mannen mogen hun handjes dichtknijpen met de klussers. Hulde. #paleisvooreenprikkie — Noppie (@58Hoff) 21 januari 2019

#paleisvooreenprikkie leuk geworden! Maar ik hou wel van roze 🤣 — Barbb (@spekkie70) 21 januari 2019

Een glimp van het huis:

Nieuwsgierig naar de hele metamorfose? Kijk de aflevering hier terug.

Bron: SBS6. Beeld: Still SBS6