Patricia Paay verbluft kijkers ‘op volle toeren’ met cover van Famke Louise

In Ali B op volle toeren brengt Ali B iconen uit de Nederlandse muziekindustrie samen met bekende hiphopartiesten. Zij brengen een eerbetoon aan elkaars muziek en genre, maar delen vooral de liefde voor muziek.

De aflevering van donderdagavond stond in het teken van Patricia Paay (71) en Famke Louise (21). De dames komen uit een heel andere wereld, maar gingen speciaal voor het programma de uitdaging aan om een nummer van elkaar in een nieuw jasje te steken. En vooral Patricia krijgt veel lof voor haar versie van Famke’s Op me monnie.

Moeder-dochter

De dames bleken het goed te kunnen vinden. “Het voelt een beetje als moeder-dochter”, reageerde Patricia. Volgens Ali B is Famke gewoon de jonge versie van Patricia. Ze staan allebei dolgraag op het podium, maar kregen beiden als artiest ook veel kritiek te verduren.”Bij mij waren het vooral de blaadjes, anders dan bij Famke nu. Maar het is leuker dan in een winkel staan.” Famke Louise: “Dit is zo waar.”

Gekke woorden

Patricia maakte een eigen versie van Famke’s hit Op me Monnie. Al snel struikelde ze over een aantal woorden, want wat betekent ‘monnie’, ‘sannie’ en ‘doekoe’? “Ik had het er gisteren met mijn dochter over en die weet meteen wat dat betekent. Maar wij zijn echt een stelletje uit een andere tijd hier”, lachte de showbizzdiva.

Veel lof

Famke was erg te spreken over de remake van haar nummer. “Ik vond het zó vet! Ze heeft me echt verrast. Ze heeft het nummer helemaal eigen gemaakt.” Ali kreeg zelfs een beetje het gevoel alsof Marilyn Monroe voor hem stond.