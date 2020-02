Kijkers enthousiast over de vervanger van Lil Kleine bij 'The voice' 

Wie The voice vrijdagavond keek, miste twee juryleden: Waylon en Lil Kleine. Of nou ja, missen… Veel kijkers zien de laatstgenoemde coach liever vervangen worden.

Dat gebeurde vrijdagavond eenmalig. En er klinken enthousiaste reacties over dit jurylid ad interim.

Ronnie Flex

Ronnie Flex plofte voor één keer op de stoel van collega en vriend Lil Kleine (Jorik Scholten) neer. Net als Angela Groothuizen, die inviel voor Waylon. Zij moesten in deze the knock-outs beslissen welke kandidaten uit team Lil Kleine en team Waylon een plekje in de finale verdienen. En dat deden ze volgens kijkers hartstikke goed.

Team Ronnie

Er klinken vooral complimenten voor Ronnie, die volgens sommige kijkers veel meer zinnigs te melden heeft dan Lil Kleine. “Kan meneer Flex de rest van het seizoen niet afmaken?”, klinkt het. En: “Maak van Ronnie de Flexkracht alsjeblieft een vaste kracht”.

Ronnie Flex heeft in een half uur al meer zinnige dingen gezegd dan Little Kleine in twee seizoenen. #tvoh — Kati 🖖🏻 (@Keet67) January 31, 2020

Ronnie Flex heeft al meer verschillende zinnen gezegd dan die kleine rapper in twee seizoenen! Kan meneer Flex de rest van het seizoen niet afmaken? #tvoh — Lstap (@Lstap1) January 31, 2020

Ik val wat later in. Vanaf het begin kijken maar wat een verademing die Ronnie Flex!!! Die mag van mij wel de plaats van die kleine innemen #tvoh — rr-bintu (@RrBintu) January 31, 2020

#tvoh ronnie flex als coach voor volgend seizoen? Geeft in iedergeval nuttige feedback — Daniel (@danielsan187) January 31, 2020

Niet één keer ‘sgat’ gehoord vanavond. Ben er wel uit, de voice van vanavond is Ronnie Flex. Fijn commentaar. Leuke gast. #tvoh — Keet Bush (@keetbush) January 31, 2020

Die ronnie flex viel niet tegen in #tvoh vele malen beter dan lil kleine 👍 — Reno (@RvD08) January 31, 2020

Ronnie mag Kleine wel vervangen volgend seizoen… hij zei geen onzinnige dingen vanavond #tvoh — Sjon (@stekker010) January 31, 2020

Ronnie heeft in 1 aflevering meer zinnige dingen gezegd dan lil Kleine in een heel seizoen. Misschien volgend jaar gewoon ruilen? #tvoh — Marjolein (@marjoleinlein) January 31, 2020

Maak van Ronnie de Flexkracht aib een vaste kracht! #tvoh #ronnieflex — Willem van Rooij (@Rooijborstje) January 31, 2020

Bonje tussen Anouk en Lil Kleine

Of Lil Kleine volgend seizoen weer terugkeert als coach in The voice, is niet duidelijk. Maar volgens kenners is dat ook heel erg te betwijfelen. Zeker na de woorden die hij met Anouk had. Toen Anouk de rapper aansprak op zijn lakse jurering, zou hij haar achter de schermen hebben uitgescholden. Tongen beweren dat dat ook de reden is dat er voor de the knock-outs vervangende juryleden werden ingezet, omdat de twee niet met elkaar in één studio wilden zitten. Maar met de liveshows, zullen ze wel moeten. Die gaan vanaf vrijdag 7 februari van start.

Zangeres Maan openhartig over haar leven na The voice: “Ik kwam in een stroomversnelling”

Bron: The voice (RTL), Twitter.