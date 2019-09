Kijkers ergeren zich dood aan ruziënde families in ‘Ver van huis’

In het tv-programma Ver van huis worden probleemgezinnen ondergebracht bij de Amish, met als doel de families dichter bij elkaar te brengen. Dat dit af en toe voor een flinke cultuurshock zorgt, was dinsdagavond tijdens de tweede aflevering duidelijk te zien.

Twitteraars ergerden zich namelijk dood aan het gedrag van de ‘verwende families’.

Flinke ruzie

Een gesprek tussen een psycholoog en 2 families liep al snel uit de hand. De psycholoog zou de ene familie namelijk minder serieus nemen dan de andere, wat zorgde voor een heftige woordenwisseling. Kijkers van het programma waren allesbehalve gecharmeerd van het gedrag van de 2 gezinnen. “OMG, wat is het toch altijd makkelijk om gelijk in de slachtofferrol te schieten. De familie Te Vrede voelt zich gelijk aangevallen na wat kritiekpuntjes van de psycholoog”, zo reageert iemand. “Hoe die gezinnen nu zichzelf uiten in dit programma, maakt toch wel erg pijnlijk duidelijk hoe het gesteld is met de sociale capaciteiten van de mens na de komst van sociale media”, zo reageert een ander. En dat was slechts een greep uit de reacties:

wat doen sommige families. Serieus je bent hier omdat je wil veranderen en als je je niet wil aanpassen of wil luisteren naar een professionel dan had je je niet moeten opgeven #vervanhuis — Roos Eisinger (@RoosEisinger) September 10, 2019

Als ik die Amish was had ik letterlijk 2 gezinnen al het huis uitgeflikkert. Je doet mee aan een programma word opgenomen in een gezin,ACCEPTEER HUN REGELS niet zo moeilijk #vervanhuis — ♡ 𝑪𝒉𝒍𝒐𝒆̈ (@CBieberBelieve) September 10, 2019

Ik denk dat sommige gezinnen idd mee deden omdat ze dachten dat ze 2 weken all inclussive naar de tropen mochten…. #vervanhuis — patricia delfgauw (@tiesjes) September 10, 2019

Hoe die gezinnen nu zichzelf uiten in dit programma, maakt toch wel erg pijnlijk duidelijk hoe het gesteld is met de sociale capaciteiten van de mens na de komst van sociale media. #vervanhuis — Mark Verhoof (@Markbreda33) September 10, 2019

OMG wat is het toch altijd makkelijk om gelijk in de slachtofferrol te schieten. De familie Te Vrede voelt zich gelijk aangevallen na wat kritiekpuntjes van de psycholoog. 🙈 #vervanhuis — Sonja Timmer (@only_sony) September 10, 2019

Gaan nu de families onderling Lopen bekvechten over wie het het ergste heeft? #vervanhuis — Not_for_snowflakes (@Critical_Babe) September 10, 2019

Bron: RTL, Twitter. Beeld: RTL Beeldbank