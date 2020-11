Kijkers ‘Even tot hier’ in een deuk om het Thierry Baudet-lied

In het satirisch programma Even tot hier nemen Niels van der Laan en Jeroen Woe op zaterdagavond op een muzikale wijze de week door. Op Twitter zijn de kijkers opnieuw lyrisch over de uitzending.

En dan met name over het lied Thierry blijft over de hele Forum voor Democratie-soap van afgelopen week.

Onder vuur

FVD-oprichter Thierry Baudet ligt namelijk al de hele week onder vuur. Hij krijgt flinke kritiek van het partijbestuur en veel volksvertegenwoordigers van de partij.

Aan het begin van deze week was Thierry Baudet nog de voorzitter, lijsttrekker en politiek leider van Forum voor Democratie. Maar aan het eind van de week was hij al die posities kwijt en hadden zijn medebestuurders hem zelfs zijn lidmaatschap afgenomen. Toch probeerde hij weer terugkomen. Hij stapte opnieuw in de spotlight en stelde zichzelf verkiesbaar als partijleider en kandidaat-lijsttrekker.

Hilarisch lied

Thierry heeft zijn hele partij omvergeblazen. Uiteindelijk is heel de lijst en het hele bestuur van zijn partij opgestapt. Maar… als de leden het willen, kan hij tóch weer FvD-leider worden. Ofwel: Thierry blijft. Cabaretier Niels van der Laan zong daar een hilarisch lied over. En dat konden de kijkers wel waarderen, blijkt uit de reacties op Twitter:

Hoe verzin je dit in een paar dagen? Scherp, actueel en eigenzinnig.

Wat een programma.#EvenTotHier pic.twitter.com/RqIj9rvSi8 — Rob Coenen (@robcoenen) November 28, 2020

🤣🤣🤣🤣🤣🤣 echt geweldig tranen van het lachen — Marion #JesuisVidere (@Marion19318367) November 28, 2020

Ja geweldig het lied van Thierry en jaja #Nielsissexy #eventothier — Oudmeisjezelf (@Oudmeisjezelf) November 28, 2020

Ja #EvenTotHier was weer geweldig, met dit als hoogtepunt! https://t.co/EM8LXKTARw — Elske Schreuder (@ElskeSchreuder) November 28, 2020

De Baudetgekkies zullen wel weer blèren bashen, demoniseren, framen, saneer de npo, maar dit is toch briljante tv👌🏼👌🏼👌🏼#eventothier https://t.co/QrzMVcaqtI — FAD⭕️L (@zonietdanalsnog) November 28, 2020

Bewonderenswaardig hoe @NielsvdLaan en #JeroenWoe in een paar dagen tijd zo’n ijzersterke show maken. #EvenTotHier — Gᕮᖇᗩᖇᗪ ᗷOᕮᖇᕼOᖴ (@GerardBoerhof) November 28, 2020

