Kijkers 'Expeditie Robinson' hebben het massaal over dít hilarische fragment

Gisteravond was het dan eindelijk zover: de samensmelting van ‘Expeditie Robinson’. En dat betekent dat kijkers vanaf nu kunnen genieten van heel veel heftige individuele proeven. Dat was gisteravond niet anders, al moesten veel kijkers ook lachen om de niet zo slimme zet van één kandidaat.

Heb je de aflevering nog niet gezien en wil je niet weten wie naar huis is? Dan kun je beter niet verder lezen.

De samensmelting is een moment waar vele expeditieleden, maar ook de kijkers thuis, enorm naar uitkijken. De overgebleven deelnemers komen dan bij elkaar om deze mijlpaal te vieren en samen te genieten van een heerlijk feestmaal. Na dagenlang alleen maar bananen, rijst, bananen, cassave en nog eens bananen te hebben gegeten, kun je je wel voorstellen dat dat een hoogtepunt is.

Samensmeltingsproef

Maar voorafgaand aan dit lekkere diner, moeten de deelnemers nog een heftige proef doen. Eén iemand mag namelijk niet mee naar het samensmeltingsdiner. Dit keer moesten alle expeditieleden een koker vullen met water. Daarmee moesten ze over de evenwichtsbalk en via een net van touw naar boven klimmen om een grotere koker te vullen met dat water. Als de grote koker helemaal gevuld was, zou een kokosnoot met jouw naam erop uit de koker vallen. De deelnemers die dit naambordje aan een bord in de zee weten te hangen, krijgen een plekje aan tafel bij het beroemde samensmeltingsdiner.

Waterkoker

Het was een heftige en zware proef deze aflevering, dat was al gauw te zien. Zo had youtuber Nienke Plas veel moeite met de evenwichtsbalk, was cabaretier Steven Brunswijk te enthousiast waardoor hij veel water verloor en had Gregory Sedoc niet helemaal door dat de waterkoker aan twee kanten open was. Dat laatste was gisteren het gesprek van de avond. Want: hoe kun je pas na tien keer op en neer te hebben gelopen erachter komen dat de koker twee openingen heeft? Hierdoor loopt het water er natuurlijk wel héél makkelijk uit. “Gregory wordt aan het einde van het spel ook een keertje wakker”, reageert een kijker op Twitter. “Hij was een beetje dom”, geeft Expeditie Robinson zelf ook toe.

Niet als laatste

Door deze niet zo slimme zet verloor Gregory natuurlijk veel tijd, waardoor hij ontzettend achterliep. Maar de atleet heeft alsnog Nienke weten te verslaan, waardoor zij als enige niet mee mocht dineren. Althans, niet met de hele groep. Zij werd naar Johnny op Duivelseiland gestuurd, waar ze eerst mochten genieten van een heerlijke maaltijd. Daarna moesten ze de slaapproef doen.

#expeditierobinson Gregory wordt aan het einde van het spel ook een keertje wakker…. — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) October 25, 2018

Hoe de fuck loopt Gregory met die buis rond. Gewoon open zodat al het water eruit kan. En dan flikkert ie eerst ook tegen Nienke aan waardoor zij haar water kwijt was #ExpeditieRobinson — Sexy Sherlock hair (@SannePotterhead) October 25, 2018

Gregory, topsporter als hij is, gooit er nog een potje bowlen in.#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/isiWfUYEuM — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) October 25, 2018

Gregory loopt 10x heen en weer voordat hij bedenkt dat die koker aan twee kanten open is..

10x…

Hoe kan het dat zijn genen nog in omloop zijn??#ExpeditieRobinson — Alexander (@avanstaa) October 25, 2018

Het spel is al een half uur bezig.

Je hebt een koker met aan beide kanten een gat.

De bedoeling is dat je water ergens ingooit.

En na een half uur komt Gregory erachter dat hij elke keer geen water overhoudt.

Ben je dan lekker bezig zeg.. #ExpeditieRobinson — Alex CBS (@Bosjeinreallife) October 25, 2018

Een buis met water. Twee gaten aan de zijkanten. Ja Gregory, DAN MOET JE BEIDE KANTEN DICHTHOUDEN! #ExpeditieRobinson — M Y R A 💄 (@Skierwiefke) October 25, 2018

“Ik vul mijn koker met water en denk, er komt niks naar boven”. Aldus Gregory.. Nee gast, je verliest alles onderweg. Tof dat je er bijna aan het eind achterkomt dat je de gaten dicht dicht moet knijpen. Wat dacht je dan?! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/FPGVnd8nvR — Monique van Helvoort (@Moniique1991) October 25, 2018

Heeft Gregory wel in de gaten dat die koker aan beide kanten open is

#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/76HoOaGonw — Johan (@johannes0492) October 25, 2018

Gregory’s tactiek is ongeveer hetzelfde als proberen een emmer te vullen met een gat aan de onderkant😂 #ExpeditieRobinson — Esmeralda (@Esmeraldatjuh) October 25, 2018

Gregory voelde zich dan toch nét niet schuldig genoeg om een koker water aan Nienke te doneren. #ExpeditieRobinson — Tweet McTweety (@2TweetMcTweety) October 25, 2018

Uhhhh waarom komt er geen water uit me buisje ooo ze zijn aan allebij de kanten op #Gregory #ExpeditieRobinson — sandy van ditmarsch (@sandietje030) October 25, 2018

Ik vind de actie van Gregory zó dom dat ik van schrik niets weet te tweeten.#ExpeditieRobinson — Jocelyn🦄 (@JocelynNugteren) October 25, 2018

Verrek, ik kan er doorheen kijken. Gregory snapt het nie #expeditierobinson pic.twitter.com/suqIipQSXf — Joepel (@__Joepel) October 25, 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: ANP