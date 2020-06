Kijkers 'Het familiediner' verontwaardigd: Danielle laat dochter (9) in de steek

De 9-jarige Suus weet niet waarover haar moeder en tante ruzie hebben, maar hoopt dat het snel is afgelopen. Daarom schakelt ze de hulp in van presentator Bert van Leeuwen.

Ongeveer 6 jaar geleden kreeg Danielle ruzie met tante Riet. Zo erg dat ze elkaar niet meer willen zien. En wanneer ze elkaar toevallig in de supermarkt tegenkomen, kunnen ze alleen maar naar elkaar schreeuwen. Danielle’s 9-jarige dochter is er helemaal klaar mee. Ze vindt het verschrikkelijk en wil heel graag dat ze het weer goedmaken.

De ruzie blijkt een jaar of 6 geleden zijn ontstaan toen Riet en haar inmiddels overleden man Jan op visite gingen bij Danielle. Danielle zou van tevoren gezegd hebben dat er ’s morgens vroeg in ieder geval nog geen bier was. Een opmerking die bij Riet en vooral ook bij Jan in het verkeerde keelgat schoot. Vanwege de meningsverschillen werd de ruzie erger en erger.

Verzoening

Nu 6 jaar later, wil tante Riet het graag goedmaken. Maar wanneer Bert bij Danielle langsgaat om te vragen voor een verzoening, geeft Danielle geen kik. Ze wil het niet goedmaken, want er is volgens haar te veel gebeurd. “Dus je laat je eigen dochter in de kou staan?”, vraagt Bert. Maar Danielle blijft bij haar besluit. “Ja, maar ze weet dat ik geen contact meer wil met tante Riet. Dat weet zij.”

In de steek laten

Uiteindelijk komt er dus een lege limousine aan en dat zorgt voor tranen bij Suus. Dit raakt de kijkers. Ze kunnen niet geloven dat Danielle haar eigen dochter in de steek laat. Op Twitter gaat het dan ook nergens anders over. “Danielle, ‘moeder’ van Suus, is keihard en meedogenloos” en “Moeder laat dochter in de steek. Trauma voor het leven voor dit lieve meisje dat de wijste van allemaal is”, klinkt het op social media.

Kind

Anderen vinden het inderdaad sneu voor Suus dat haar moeder haar in de kou laat staan, maar vinden dat Suus’ vader en de EO het 9-jarige meisje hiervoor niet mochten gebruiken. “Nooit meer doen, een kind als aangeefster inzetten” en “Enige wat je de ouders ( ja, ook haar vader) kan verwijten is dat ze het toelieten om hun dochter er voor te gebruiken. EO had hier nooit in mee moeten gaan”, schrijven de kijkers.

Ongelooflijk hoe sommige mensen gevoelloos kunnen zijn.. alles heeft een oorzaak! Maar triest is het wel, als het net jouw moeder treft die zo star is.

#familiediner — Wendy 🌸 (@Wendy_Duma) June 8, 2020

Als ik dit zie, hoop ik toch altijd maar dat er geen ruzie in mijn omgeving komt. Verdrietig blijft het wel. En ach, die lieve dochter van 9. Zou wensen dat ik zo een schat van een dochter zou hebben! Daar doe je toch alles voor 🙂 #familiediner — Lau (@laura95063598) June 8, 2020

#familiediner

Ik had ingestapt..

Daar uitgelegd dat het niet meer hoefde.. Maar je laat je kind niet zo erg in de kou staan…#sneu jezelf eerst dan pas je kind..

🙄 — sophietje (@dragonflyer1965) June 8, 2020

Suus was tot tranen toe geroerd. Ze wilde geen ruzie meer tussen haar moeder en haar tante. Tante kwam naar het #Familiediner, moeder niet. Je zult als moeder je 9-jarige dochter maar zo in de kou laten staan! 😪 — Ruud (@RuudRTweet) June 8, 2020

Nee dus, geen goede afsluiting bij #familiediner : moeder komt niet!@EO NOOIT MEER DOEN, een kind als aangeefster inzetten. — ineke overbeek ——1,5 m (@Ineke_fietst) June 8, 2020

Wat een idiote aflevering. Volgende keer graag zonder kinderen. #familiediner — Monique van Kleef (@Monique_v_Kleef) June 8, 2020

Een kind van 9 inzetten voor het #familiediner. — Raymond van Meenen (@RaymondvMeenen) June 8, 2020

Degenen bij de @EOnl die bedacht hebben om een 9 jarig dochtertje voor de camera van #familiediner te gebruiken om haar moeder onder emotionele druk te zetten moeten hoognodig hun moreel kompas eens kalibreren. — Lou (@loulellie) June 9, 2020

Gevalletje emotionele chantage over de rug van een 9 jarig meisje mislukt. Ik neem het die moeder niet eens kwalijk. Ook dit is een voorbeeld van kindermisbruik. Schandalig @EOnl!!! #familiediner pic.twitter.com/7dCSVFfPI0 — Lou (@loulellie) June 9, 2020

Bron: Het familiediner, Twitter. Beeld: EO