Kijkers 'First Dates' hebben grote lol om dit hilarische fragment

Deze week is er een nieuw seizoen van First Dates begonnen op BNNVARA. Dit seizoen belooft weer een aantal hilarische momenten te bevatten, want de kijkers konden bij de tweede aflevering al hun lol op. Dat heeft alles te maken met dít fragment.

De 21-jarige Lukas en de 20-jarige Quinty gingen samen op date. Zoals bij de meeste dates, ging het gesprek na een tijdje over de hobby’s van de twee. De hobby van Quinty is zingen en, vertelt ze, ze heeft zangles gehad van een wel heel bekende zangleraar. Wie Quinty hiermee bedoelt? Dat kwartje valt bij Lukas niet helemaal…

Waylon?

“Ik heb zangles gehad van iemand en ja, die is een beetje bekend geworden”, begint Quinty. “Het is Nederlands grootste verrassing van dit jaar. Niemand kende hem en toen ineens iedereen”, hint ze. Als Lukas het dan nog niet weet, verklapt ze: “…die het Songfestival gewonnen heeft”. Quinty heeft het natuurlijk over Duncan Laurence. Lukas reageert enthousiast, maar als hij vervolgens alleen voor de camera zit, blijkt dat hij het toch niet helemaal begrepen heeft: “Ik denk wel dat ze goed kan zingen, want ze heeft zangles gehad van die Waylon”. Een grappig misverstand, waar kijkers op Twitter niet over uitgepraat raken.

Bekijk het grappige fragment én de reacties van kijkers hieronder:

Die het songfestival gewonnen heeft.

Ja, ik denk wel dat ze goed kan zingen. Want ze heeft zangles gehad van Waylon 🙈🤣#FirstDates — ilSe (@miauwzie) February 18, 2020

Zangles van Waylon Whoehahahahahha 🤣😂🤣😂🤣#firstdates — AJV (@BarrieKade) February 18, 2020

Goh heeft Waylon het songfestival gewonnen joh? Heb ik toch iets gemist geloof ik 😂😂 #firstdates — 🍻🥊🇳🇱Vincent🇳🇱🥊🍻 (@vincentb90) February 18, 2020

Ik herinner het me nog als de dag van gisteren, toen Waylon het eurosongfestival won. was toch met met het nummer ‘it never fakkin happened’ #FirstDates — Sneeuwvlokje (@VanDeZeik) February 18, 2020

Zangles van de winnaar van het Songfestival van #waylon 🤣 mocht ie willen dat ie had gewonnen die @waylonline #FirstDates — Björn Kummeling (@bjornkummeling) February 18, 2020

Ff name dropping.. En maakt hij er Waylon van #firstdates pic.twitter.com/kBc15i7r02 — Astrid (@Astrid13063758) February 18, 2020

Jongen

… kom onder de steen vandaan… zangles van Duncan..geen Waylon…en is homo ..#firstdates — Aniet💋 (@AnitavAntwerpen) February 18, 2020

