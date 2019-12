Waarom de kijkers van 'First dates' een tikkeltje teleurgesteld zijn

In het razend populaire tv-programma First dates draait het voor de koppels allemaal om ‘de ware vinden’. Dat lukt natuurlijk niet bij alle dates, maar in de meeste afleveringen wil toch op z’n minst 1 setje elkaar nog eens terugzien zónder camera’s erbij.

Maar maandagavond was de ‘score’ van de avond precies 0. En dát vinden veel kijkers erg jammer.

Kromme tenen

Het First dates-restaurant zit vol met singles op hun eerste afspraakje. Als kijker volg je hun eerste (en regelmatig flink ongemakkelijke) gesprekken. Waar de ene date soepel verloopt, voel je als kijker bij het andere koppel plaatsvervangende schaamte.

Geen tweede date

Ook maandagavond ontvingen barman Victor en gastheer Sergio weer diverse vrijgezellen. Helaas blijkt aan het eind van de avond dat geen enkele 1e date tot een 2de heeft geleid. Kijkers laten op Twitter weten dat ze dat toch wel erg jammer vinden:

Jemig, wat een slechte opbrengst toch elke keer :(, raak er lichtelijk ontmoedigd van. Engelse versie scoort vele malen beter. Voel een verhuizing opkomen….#firstdates — Sandra Hepkema (@ItIsMeWhat) December 9, 2019

Noujaa zeg. Alle Ja’s is niets nada noppes geworden #firstdates pic.twitter.com/3sMDAu6Lks — Devi J. (@Devi_j2) December 9, 2019

Score 0,0 vandaag …de match tv is ook niet alles #firstdates — Robert Strookman (@C_Strook) December 9, 2019

Het slagingspercentage ligt toch wel laag hoor.. zo jammer #firstdates #firstdatesnl — Mandy Bakker (@Mandybakker1) December 9, 2019

Jammer weer niks….bedankt voor het lachen #firstdates — Willeke3984 (@Willeke39841) December 9, 2019

Is er ooit weleens een date uitgemond in een relatie? #firstdates — Martino (@scherpemosterd) December 9, 2019

Heb je de uitzending gemist? Hier kun je First dates terugkijken.

Bron: Twitter. Beeld: BNN, Estera Marysia