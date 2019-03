Kijkers hebben geen woorden voor prachtige 'Floortje naar het einde van de wereld'

Gisteravond genoten ruim 1,3 miljoen mensen van een gloednieuwe aflevering van ‘Floortje naar het einde van de wereld’. Voor deze aflevering maakte Floortje Dessing haar langste reis ooit, naar South Georgia. Kijkers zitten ademloos voor de buis.

South Georgia ligt zo’n 1500 kilometer ten noorden van Antarctica. Floortje is dan ook meer dan twee weken bezig om op deze bijzondere plek te komen. En dat alles voor een ontmoeting van slechts 6 uur, want daarna moet de boot weer door. Van de beelden op de boot word je spontaan zeeziek, want wát een hoge golven!

Onder de indruk

Op het eiland South Georgia ontmoet Floortje de Britse Sarah, die het meest afgelegen museum ter wereld runt. Het gebied bestaat verder vooral uit indrukwekkende gletsjers, miljoenen pinguïns, albatrossen en zeehonden. Het is vooral dát waar kijkers zo diep van onder de indruk zijn. En de prachtige muziek die onder de adembenemende beelden is gezet.

Is het mogelijk dat jullie een #spotifyplaylist maken?

De muziek is prachtig onder de beelden.

Complimenten voor de muziek keuze. #floortjenaarheteindevandewereld #Floortje — Remco (@remconovacasa) February 28, 2019

Ik moet gewoon huilen van alle pracht die Floortje laat zien. Die pinguïns. Die natuur. Zeeolifanten. Wat is onze aardbol toch mooi #floortjenaarheteindevandewereld — Temon Kooistra (@Teetjemineetje) February 28, 2019

Waaaauw #Floortjenaarheteindevandewereld geen woorden nodig voor deze prachtige omgeving! Echt geweldig mooi. — Lisa M. Van Harmelen (@xLisaMaria) February 28, 2019

