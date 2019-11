Kijkers zijn teleurgesteld: BN’ers in 'For One Night Only' toch niet he-le-maal naakt

Zoals de naam je misschien al doet vermoeden, was het bij Net5 programma For One Night Only: He-le-maal Naakt de bedoeling dat de BN’ers, juist ja, he-le-maal naakt gingen. Alleen bleek dat na 2 uur wachten toch niet helemaal het geval.

Slechts een select groepje uit de zaal kreeg de blote pielemuis van Sander Lantinga, Simon Keizer, Thijs Römer, Viggo Waas, Jasper Demollin, Peter Faber, Jan Versteegh en Kenzo Alvare te zien. Thuis moesten we het doen met een gouden onderbroekje.

Knappe BN’ers

En dat zorgde voor wat verontwaardigde reacties op Twitter. ‘De boodschap en het programma zijn prima, maar het is ook prima om de blote piemels van een paar knappe BNers te willen zien’, klinkt het op het platform.

Het programma en de intentie vond ik top, maar het einde was wel een beetje een deceptie… #ForOneNightOnly blurren, daar was toch wel iets creatievers op te bedenken 🤷🏻♀️🍌 — Manougha (@ManoughaA) 14 november 2019

De boodschap en het programma zijn prima, maar het is ook prima om de blote piemels van een paar knappe BNers te willen zien. #ForOneNightOnly — MaleNurse (@Dance19834) 14 november 2019

Nou ik kijk for ‘one night only’ naar een programma voor de piemels maar ben echt teleurgesteld. Je zag helemaal niks #OneNightOnly — Noa 🏳️🌈 (@breathinbiebur) November 14, 2019

Aandacht

Enfin, volledig pakketje of niet, de mannen weten wél hun doel te bereiken. De reden dat de 7 BN’ers namelijk uit de kleren ging is om bewustwording te creëren voor prostaat- en teelbalkanker. Daar voor worden onder andere verhalen verteld van slachtoffers met prostaat- of teelbalkanker, onder wie acteur en choreograaf Barrie Stevens. Het programma wordt door het gedans en gesjans in combinatie met de verhalen op Twitter beschreven als een ‘mooie mix van informatie en entertainment. Anderen menen zelfs een traan te laten.

Wat een heftige verhalen, daar moet ik wat tranen om laten. #foronenightonly — Wolverine (@Wolverine759) 14 november 2019

De oudste van het stel is voor mij toch echt de mooiste man😅. Wat is en blijft @Viggowaas toch een knappe vent🥰 #foronenightonly — Joyciek (@Joyciek01) 14 november 2019

‘Echte helden’

En uiteindelijk namen de kijkers overigens ook wel genoegen met het niets maar tegelijk allesverhullende onderbroekje van Simon Keizer en zijn mannen.

#foronenightonly echt helden zijn het! I love it! Zit hier hardop re lachen. Toppers #humor met serieuze boodschap — marelle boersma (@MarelleBoersma) 14 november 2019

For one night only, wat een geweldige televisie. Zo goed, zo hilarisch😄, zo oprecht, en zo nodig. Hardop lachen en serieuze zaken. Top gedaan 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #foronenightonly — Ireen Verduijn (@IreenVerduijn) November 14, 2019

Ik had een rotdag. Ik had een rotweek. Tot nu toe. Ow wat heerlijk. #foronenightonly ook al is het natuurlijk dubbel. Hoge hoogtes, diepe dalen. Prachtig in beeld gebracht. Voor een lach en een traan. Janken. Ook van het lachen.. — Hayke Burghout (@HaykeBurghout) 14 november 2019

De strippende mannen gemist? Je kunt de aflevering online terugkijken. Wellicht in slow motion?

Bron: Twitter. Beeld: Talpa