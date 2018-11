Kijkers winden zich op om dít fragment in 'Praat Nederlands met me'

Gisteravond was het nieuwe programma ‘Praat Nederlands met me’ voor het eerst op de buis te zien. In de taalquiz, gepresenteerd door Art Rooijakkers, was het de taak aan 3 teams om verschillende vormen van de Nederlandse taal te begrijpen.

De teams hebben een teamcaptain: Georgina Verbaan, Jeroom Snelders (van De Slimste Mens in Vlaanderen) en Martijn Koning die afwisselt met Pieter Derks. Daarbij krijgen ze iedere aflevering hulp van een andere BN’er. In de eerste aflevering was het de beurt aan Monica Geuze, Sander Schimmelpenninck en Martine Sandifort.

Rijm Nederlands met me

Onder die verschillende vormen van de Nederlandse taal vallen bijvoorbeeld straattaal, kantoortaal en dialect. Daar moesten ze betekenissen aan geven, zinnen mee maken en andere opdrachten mee uitvoeren. Tijdens de tweede opgave van ‘Rijm Nederlands met me’ moesten de BN’ers en BV’er het afgekapte fragment van volkszanger Pascal Schipper afmaken. Een nummer dat bij sommige kijkers nog goed in het geheugen gegraveerd staat.

Carnaval

Het nummer luidt ‘Ik heb aan je fiets gelikt’ en is geschreven door zanger René Karst uit Hoogeveen en wordt gezongen door zanger Pascal Schipper uit diezelfde plaats. Het nummer kwam in 2016 vlak voor carnaval uit en dus werd het de feestplaat van dat jaar. Maar niet iedereen was bekend met het lied. “Gadverdamme!”, schreeuwde Georgina dan ook uit na het horen van de tekst. De deelnemers moesten de zin afmaken die luidde: ‘Je fietste snel naar huis toe, en zette hem op slot.’ Ze deden allen een poging het lied af te maken, maar dat was tevergeefs.

Op Twitter leek het nummer nog wel heel bekend voor te komen. “Lach me rot om het liedje”, klinkt het. “Mijn dochter van 10 zingt het gewoon mee”, zegt iemand nog. Maar ook: “Ik moet dit even verwerken allemaal.”

Ik heb aan je fiets gelikt. En morgen doe ik het weer. https://t.co/TDrCLEOxje — Zanger: Jim Parker. (@ZangerJimParker) 3 november 2018

Mam, niemand kent het liedje ik heb aan je fiets gelikt.. Mijn dochter van 10 zingt het gewoon mee 😂 #praatnederlandsmetme — Lieze (@Lieske2509) 3 november 2018

“Ik heb aan je fiets gelikt” HAAL ME WEG HIER 🤪 #praatnederlandsmetme — sabien nardi (@sabiennardi) 3 november 2018

Ik wil het niet eens opzoeken op YouTube maar lach me rot om het liedje ‘Ik heb aan je fiets gelikt’. #praatnederlandsmetme pic.twitter.com/1mcjpy32Ho — Femke (@deligted) 3 november 2018

Oh nee. “Ik heb aan je fiets gelikt…”

Dit kan gewoon geen hit zijn. 😟 #PraatNederlandsMetMe — Kim 🏹 (@KimiTheDwarf) 3 november 2018

De plaatopname “Ik heb aan je fiets gelikt”…ik kan me nog herinneren dat ene meneer @robstenders zich daar ooit heel erg over heeft opgewonden. EN DAT WAS MEER DAN TERECHT!! #praatnederlandsmetme — Claudio_Salvatore76 (@salvatore1976cs) 3 november 2018

Ik heb aan je fiets gelikt! 🤣 #PraatNederlandsMetMe — Merel Hessing (@MerelHessing) 3 november 2018

‘Ik heb aan je fiets gelikt’.

Is de titel van een Nederlandstalig nummer.

Ik schrik daar toch wel van. Ook dat er iemand is die aan fietsen likt.

Ik moet dat even verwerken allemaal. #PraatNederlandsmetme#pnmm — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 3 november 2018

Het was dan ook niet voor niets in februari 2016 het meest aangevraagde nummer op Radio 2. Bij Radio Drenthe vroegen ze de volkszanger destijds nog wel even na hoe de schrijver op de tekst is gekomen. “Hij had een feestje thuis en daar was een jochie dat naast hem kwam zitten”, legt Pascal uit. “Die zei heel sneaky: Ik heb aan je fiets gelikt.” Daaruit putte Karst inspiratie voor het nummer.

Verder klonken helaas overwegend negatieve geluiden over het het programma en de presentatie van Art. “Ik zie Art liever Wie is de mol presenteren”, wordt er voornamelijk gezegd.

Ik zie Art liever Wie is de mol presenteren#praatnederlandsmetme — Mamamia (@mamamia208) 3 november 2018

#pnmm #praatnederlandsmetme Ik ben weg! Wat een flop. Straattaal promoten… moeten we dat willen? Dat men eerst maar fatsoenlijk ABN leert! — 𝓚𝓮𝓵𝓵𝔂 (@aylapol) 3 november 2018

Ik had hier iets meer van verwacht. 😢 #PraatNederlandsMetMe — Miekie (@miekiebertrams) 3 november 2018

De hele aflevering kun je hier bekijken.

