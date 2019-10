Kijkers geëmotioneerd door stalbrand van Rudi en Hetty in 'Onze Boerderij'

Zondagavond werd alweer de laatste aflevering van Onze Boerderij uitgezonden. Het verhaal van de stalbrand van boer Rudi en zijn vrouw Hetty maakte vooral diepe indruk bij de kijkers thuis. Op Twitter worden dan ook al snel steunende berichten geschreven.

In het programma Onze Boerderij gaat Yvon Jaspers opnieuw langs bij oud Boer zoekt Vrouw-deelnemers en andere boeren om te ervaren hoe het nou echt is om een agrarisch bedrijf te runnen. Dat levert mooie beelden en vaak indrukwekkende verhalen op.

Stalbrand

Yvon Jaspers gaat in de 8e aflevering van Onze boerderij allereerst op bezoek bij boer Rudi, zijn vrouw Hetty en hun 3 kinderen. In 2018 kwam een nachtmerrie uit voor de boeren familie. Want dat jaar brandde hun complete stal af, waardoor hun 2500 gestalde vleesvarkens omkwamen.

Paniek

Boer Rudi vertelt over de verschrikkelijke dag waarop hij alles verloor. “Ik zag rook en wist dat het foute boel was. Toen heb ik 112 gebeld en ben ik gaan rennen naar huis. Ik was totaal in paniek, dat is me zo bijgebleven. Die paniek, de schrik was zo groot. Ik dacht dat ik nog wel wat kon redden, maar ik kon totaal niks redden…” vervolgt hij geëmotioneerd.

Impact

Door de brand is driekwart van het boerenbedrijf in rook opgegaan. Vooral hun dochter heeft het er nog steeds moeilijk mee, vertelt Hetty. “Ze denkt er nog vaak aan terug. Het vuur heeft veel impact op haar gemaakt. Bij de film The Lion King moest ze door een scène met een brand laatst nog ontzettend huilen, ” vertelt ze. “En ik huilde al snel met haar mee. Dit vergeten we nooit meer.”

Medeleven

De kijkers thuis zijn diep geraakt en onder de indruk van het emotionele verhaal van de boeren familie. Dit blijkt al snel op Twitter, waar veel mensen hun medeleven tonen.

Huilen bij #onzeboerderij om de emoties van de boeren na de stalbrand en om mijn eigen financiële onvermogen om eerlijk vlees te kunnen kopen. Zodra wij uit het financiële moeras zijn koop ik persoonlijk een heel scharrelvarken in de vriezer. Beloofd ! — 🄹🄴🅃 (@Jet9865) October 13, 2019

Wat een aangrijpend verhaal van Rudi en Hetty over de #stalbrand. Veel herkenning #ruiming #qkoorts

Ff een traantje wegpinken…#onzeboerderij — jose veelers (@melkgeiten) October 13, 2019

Niemand weet wat voor impact een stalbrand heeft totdat je het zelf mee maakt… mooi in beeld gebracht door @KroNcrv #stalbrand #onzeboerderij — wilbert van der Post (@whlvanderPost) October 13, 2019

Heel veel respect voor Rudi en Hetty dat ze hun verhaal over de stalbrand doen in #onzeboerderij #stalbrand gaat je duidelijk niet in de koude kleren zitten! — Gerda Briene (@GzndBoernVstand) October 13, 2019

Hoe zo’n brand door merg en been gaat…. En zich vastvreet in je hoofd voor de rest van je leven. Óók van kinderen….. #onzeboerderij — Gerrit Wermink (@gerritwermink) October 13, 2019

Bron: KRONCRV, Twitter.