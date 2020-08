Kijkers geërgerd door stroopwafeldiscussie in eerste aflevering ‘Jinek’

Maandagavond ging het nieuwe seizoen van praatprogramma Jinek van start. De kijkers hebben met smart zitten wachten, laten ze op Twitter weten. Maar de eerste aflevering valt erg tegen.

Voor een groot deel van de uitzending wordt er namelijk fel gediscussieerd over een aantal stroopwafels.

Afgelopen maandag trok de uitzending van Jinek ruim 600 duizend kijkers. Daarmee belandde het net buiten de top tien van best bekeken programma’s. Wel lieten veel trouwe kijkers op Twitter weten dat ze al weken uitgekeken naar het nieuwe seizoen van Jinek. Alleen werden veel van hen teleurgesteld na de eerste aflevering.

Aan tafel zat namelijk Henk Krol, voormalig lijsttrekker van partij 50PLUS. De politicus zou via slimme constructies geld hebben verdiend. Zo zou hij veel privé-uitgaven hebben gedeclareerd. Hij gaf ze aan als ‘giften voor de partij’, waardoor de goederen fiscaal aftrekbaar werden. Met andere woorden: door te laten lijken alsof hij uitgaven voor 50PLUS deed, in plaats van voor zichzelf, kreeg hij dit geld terug.

Stroopwafels

Eén van de goederen die Henk Krol declareerde, was een blik stroopwafels. Of eigenlijk een paar blikken, ter waarde van € 43,-. Volgens Krol zelf klopt de beschuldiging niet helemaal en is iemand bewust bezig zijn imago te schaden. Hij zou zich altijd aan de regels hebben gehouden.

Verhitte discussie

Bij de aflevering van Jinek wordt het onderwerp toch aangesneden. Er ontstaat een verhitte discussie tussen Jinek en Krol die al gauw uitliep op een oneindige welles-nietes discussie. Hoe serieus het ook is als een politicus sjoemelt met de financiën, veel kijkers hoeven er niets van te weten. “We zitten in de grootste crisis ooit en Jinek zit bij Henk Krol door te zagen over een pakje stroopwafels van €43,50. Wat een wereld”, schrijft een Twitteraar dan ook. En dat was niet de enige reactie. Op Twitter stromen de teleurgestelde tweets over de uitzending binnen. “Als dit een voorbode is voor het seizoen, laat dan maar zitten.”

Henk Krol schiet even flink uit de bocht bij #Jinek .. hij begint gewoon te schreeuwen.. en dat om een pakje stroopwafels… jezus mensen! De economie gaat naar de klote.. — Remco de Vaan (@RemcodVaan) August 17, 2020

Een verhitte discussie over stroopwafels bij #jinek Hoe triest. Als dit de voorbode is voor het seizoen, laat dan maar zitten. — Menno Voorwinde (@tweetmenno) August 17, 2020

#Stroopwafelgate loopt behoorlijk uit de hand bij #Jinek Wat een vertoning @HenkKrol — Janita Tabak (@JanitaTabak) August 17, 2020

Ben geen fan van @HenkKrol Maar #jinek gaat door over stroopwafels. Moet blijkbaar een @henkkrol bash aflevering worden. Dus zappen en dus slechte start, kijkcijfers -1. — Harro Bosma (@harrobosma) August 17, 2020

Ik vind dat Eva er verder nog een beetje in moet komen, dit gesprek gaat echt nergens over #jinek — Stephanie (@StevieRosa) August 17, 2020

Soft gesprek

Veel kijkers zijn vooral geërgerd door het grote contrast in de uitzending. Volgens hen was er sprake van een nogal ‘soft’ gesprek toen het over de rellen in de Schilderswijk ging. Hierin zou volgens de kijkers veel zijn goedgepraat en werden de problemen makkelijk afgedaan. Dat er vervolgens wel een vurig gesprek over stroopwafels plaatsvindt, schiet bij de kijkers in het verkeerde keelgat.

Zo slap als het over rellen gaat en nu zo fanatiek over een pakje stroopwafels, typisch #jinek — 🍻🍻Martin🏎 (@martinvandam) August 17, 2020

Opvallend dat #Jinek @Jinek_RTL wel @HenkKrol ‘durft’ te fileren, maar de discussie over de rellen met de meest softe en ridicule rechtvaardigingen laat weglopen. — Theo de Vaal (@theodevaal) August 17, 2020

‘Scherp’

Wel zijn er ook enthousiaste kijkers die Jinek juist heel scherp vinden in de discussie. Hoewel ze vonden dat het gesprek over de rellen wel wat feller mocht, vinden ze Eva vooral ‘scherp’ en ‘goed geïnformeerd’. “Hierom hou ik van je”, Tweet een kijker dan ook.

Lekker Eva! Hierom hou ik van je! Al mocht dat in het gesprek hiervoor ook iets feller #jinek — Robster ⭐️ (@robbieisdebeste) August 17, 2020

Henk Krol die compleet doorgezaagd wordt door #Jinek (en in mindere mate Wouter de Winther). Fantastische televisie. En wat is Jinek weer goed, geïnformeerd, bijt zich vast, laat hem niet wegkomen met zijn quasi lollige afleidingen. — Frank (@frankvw_) August 17, 2020

Eva Jinek is naast talkshowhost ook moeder. En als harde werker vindt ze dat soms best lastig. Kijk in deze video wat ze moeilijk vindt:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress.