Kijkers gegrepen door heftige verhalen in 'Beau en de veteranen'

In Beau en de veteranen reist Beau van Erven Dorens samen met zeven getraumatiseerde oorlogsveteranen door Noorwegen. Kijkers zijn diep geraakt door alle heftige verhalen.

De zeven veteranen hebben allemaal een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen nadat ze voor Nederland op missie in Libanon, Irak, Bosnië of Afghanistan zijn gegaan.

Sommige veteranen slapen bijvoorbeeld elke nacht slechts een paar uur, zijn altijd waakzaam, hebben een erg kort lontje of zijn gewoon bang. Je kunt wel zeggen dat de PTSS hun hele leven beheerst. Zo’n 5% van oud-militairen die op missie zijn geweest kampt met PTSS, maar daar wordt zelden over gesproken. Om dit taboe te doorbreken, neemt Beau de veteranen en een team van specialisten mee voor bijzondere reis door Noorwegen, maar ook door hun verleden.

“Het heeft m’n ogen geopend op het gebied van veteranen, missies en PTSS. Het programma gaat ook over kameraadschap, menselijke veerkracht, vaderlandsliefde, schaamte, trots en dat je brein soms je grootse vijand is”, schrijft Beau op Instagram bij een voorstukje van de eerste aflevering. Hij is trots op het resultaat, maar geeft wel toe dat het voor de kijker af en toe zware kost zal zijn. Voor het eerst heeft Beau het idee gekregen wat de veteranen allemaal meemaken tijdens zo’n missie in het buitenland.

Dinsdag was de allereerste aflevering te zien op televisie en volgens de kijkers weet Beau met dit programma opnieuw de juiste snaar te raken. Kijkers zijn diep onder de indruk van alle heftige verhalen. Vooral wanneer een van de veteranen uitlegt hoe hun missies nog altijd invloed hebben op hun leven. “Het is elke dag oorlog”, zegt een van de veteranen.

“Na 10 minuten al gegrepen door Beau en de veteranen“, schrijft een kijker. “Grensverleggend dit programma. Respect voor de deelnemers die zich laten filmen in al hun kwetsbaarheid. Dit kan ook lotgenoten tot steun zijn!” Ook krijgt Beau heel veel lof van de mensen thuis. “Wat is Beau een goede, maar ook integere interviewer”, klinkt het op Twitter. Ze zijn allemaal benieuwd naar de tweede aflevering.

Beau en de Veteranen is elke dinsdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

