Kijkers geraakt door aangrijpend verhaal in ‘Over winnaars’ met Jamai

In Over Winnaars gaat Jamai Loman samen met mensen met een fysieke beperking of ingrijpende ziekte de uitdaging aan om hun dromen waar te maken. Dit keer worden de kijkers geraakt door het aangrijpende verhaal van Sarah.

Het programma geeft een bijzondere kijk in het leven van zeven mensen met een beperking of ernstige ziekte. De deelnemers zetten alles op alles om doelen te realiseren die door hun beperking niet meer mogelijk leken. In de eerste aflevering maken we kennis met Sarah.

Verkeerde diagnose

Sarah heeft MS en zit daardoor in een rolstoel. Sarah legt uit dat de diagnose bij haar veel te laat kwam. “Ik was met mijn moeder aan het wandelen en op een gegeven moment deden mijn benen het gewoon niet meer”, vertelt Sarah. Ze ging langs de huisarts, maar die vroeg zich alleen maar af of ze geestelijk wel in orde was. “Hij stuurde me naar de GGZ. Dat was zijn verklaring voor mijn klachten.” Na een second opinion bleek dat Sarah de spierziekte MS heeft, een progressieve ziekte, waardoor mensen steeds zieker worden en steeds meer functies verliezen.