Kijkers geraakt door 'DWDD' special over Selma van de Perre

Dinsdagavond stond de uitzending van De wereld draait door geheel in het teken van één vrouw: Selma van de Perre. Deze 97-jarige verzetsvrouw is een van de weinige Nederlandse joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

Selma is bij De wereld draait door te gast omdat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd en omdat ze een prachtig boek heeft geschreven met de titel ‘Mijn naam is Selma’.

Verhaal

In het boek vertelt Selma hoe ze als 20-jarige vrouw in het verzet terecht kwam. Ze werd gearresteerd en belandde in Ravensbrück, het enige concentratiekamp voor alleen vrouwen. Selma’s ouders, zusje, oma, tantes, ooms, neven en nichten overleefden de oorlog niet. Selma overleefde, wonder boven wonder, wel.

Mooiste en belangrijkste uitzending ooit

Kijkers laten op Twitter weten dat ze vol ontroering naar de bijzondere uitzending hebben zitten kijken. De uitzending wordt een van de mooiste uitzendingen van het programma genoemd, Selma een van de bijzonderste gasten. Haar verhaal is zo belangrijk, dat het niet vergeten mag worden. Daarom stellen een aantal Twitteraars voor om deze uitzending ieder jaar te herhalen of om het boek ‘Mijn naam is Selma‘ als verplichte literatuur op scholen in te voeren. Als dit verhaal maar niet vergeten wordt.

Saskia Noort

Ook schrijfster Saskia Noort laat op Twitter weten zeer onder de indruk te zijn van de uitzending. “Wat een vrouw. Wat een moed en kracht. Zo ontroerend. Laat alsjeblieft deze mensen zoveel mogelijk aan het woord, opdat we nooit vergeten.” schrijft Saskia.

Wat een vrouw. Wat een moed en kracht. Zo ontroerend. Laat alsjeblieft deze mensen zoveel mogelijk aan het woord, opdat we nooit vergeten. Ga meteen #mijnnaamisselma bestellen. #DWDD — Saskia Noort (@saskianoort) January 7, 2020

Selma van de Perre. Wat een verhaal! Wat een vrouw. Wat een mazzel dat we haar verhaal uit haar eigen mond hebben mogen horen. Live. Een monument. Top tv, #dwdd — chris van nijnatten (@ChrisNijnatten) January 7, 2020

Ik was zo bang dat Mathijs of Splinter teveel zouden vragen, maar dat deden ze niet. Een compliment aan hun kant is wat mij betreft ook op zijn plek. Heel respectvol, goed gedaan. #dwdd — Michiel Roesink (@Michielroesink) January 7, 2020

Wat een verademing een lang rustig gesprek aan de talkshow tafel. Er zijn zoveel talkshows met altijd maar veel gasten en snelle korte gesprekjes. Alles lijkt op elkaar. Ik hoop dat #dwdd vaker de moed zal hebben om te kiezen voor dit soort gesprekken. #onderscheidend — annemieke meulenbelt (@ameulenbelt) January 7, 2020

#dwdd Bedankt, @dwdd voor misschien wel de mooiste uitzending, die ik van jullie ken, met misschien wel de BELANGRIJKSTE gast, die jullie ooit gehad hebben. Selma van de Perre, een voorbeeld voor ons allen. — Mark Uding (@MarkUding) January 7, 2020

Wat een verschrikkelijk indrukwekkende #DWDD vandaag met Selma Velleman.

Die vrouw verdiend het allergrootst respect !

‘Mijn naam is Selma’ — Bert Tijsse Klasen (@karmannmanneke) January 7, 2020

Normaal mijd ik #dwdd. Toevallig kwam ik nu langs de uitzending met verzetsvrouw #selmavandeperre. Indrukwekkend en ontroerend. Diep respect voor deze sterke en dappere 97-jarige joodse dame. Opdat wij nooit vergeten. — Lucie (@lightfall_lucie) January 7, 2020

Bron: BNNVARA. Beeld: Brunopress