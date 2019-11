Kijkers geraakt door hartverwarmende vriendendienst in ‘Paleis voor een prikkie’

Dinsdagavond was in Paleis voor een prikkie te zien hoe duo Frank en Rogier brievenschrijfster Linda te hulp schoten. Linda schreef de brief voor haar beste vriendin Sandy die als alleenstaande ouder met twee dochters en een kleindochter moet rondkomen.

Kijkers van het programma zijn vooral geraakt door de lieve daad van vriendin Linda.

Moeilijke periode

Linda gunde Sandy de make-over zo erg omdat ze een moeilijke tijd achter de rug heeft. Nadat de vader van oudste dochter Naomi overleed, kreeg ze een relatie met de vader van jongste dochter Demi, maar dit werkte niet. Sandy bleef als alleenstaande ouder achter. Toen dochter Naomi 19 jaar was, werd ze onverwachts zanger. Dochtertje Jayla werd geboren en sindsdien runt Sandy een huishouden waarbij ze voor drie meiden zorgt.

Nieuwe start

Sandy, Naomi en Demi zijn alledrie hard aan het werk, maar geld voor nieuwe spullen is er niet. Linda vertelt: “De spullen komen nog van voor de oorlog! Ik gun ze een nieuwe start. Ze hebben van alles meegemaakt en dit wordt gewoon een boost, dit wordt geweldig!” Zoals altijd lukt het Frank en Rogier om de huiskamer om te toveren tot een paleisje. Dit keer wordt ook de kamer van dochter Demi onderworpen aan een metamorfose. Het gezin is er hartstikke blij mee.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP