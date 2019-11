Kickbokser Rico Verhoeven was zondagavond te gast in het programma Café Hendriks & Genee. Rico weet de kijkers te raken wanneer hij een betoog houdt over rivaliteit en verdeeldheid in de samenleving.

Politicus Thierry Baudet was ook te gast in het programma. Wilfred Genee sprak met de politicus over de polarisatie in de samenleving. Aan Rico vraagt Wilfred daarna: “Jij gaat tegen Badr Hari vechten. Hij vecht namens Marokko en nu wordt het ineens het gevecht ‘Nederland tegen Marokko’. Voel jij dat ook zo?” Rico antwoordt: “Nee, totaal niet.” Hij richt zich tot Thierry en gaat verder: “Dat is ook wat ik jou mee zou willen geven. Kijk in plaats van dat je naar verwijdering kijkt en naar wat ons uit elkaar drijft juist naar wat we met elkaar gemeen hebben.”

Badr Hari

Rico vertelt ook zo naar zijn tegenstander Badr Hari te kijken: “Badr is ook een topsporter, hij is ook vader, hij heeft ook kinderen, hij gaat na de wedstrijd ook gewoon weer naar huis.” Hélène Hendriks zegt tegen Rico dat hij nu wel heel aardig doet over zijn tegenstander en vraagt ‘m of hij wel vol in het gevecht zal gaan. “Dat ik wil winnen staat daar totaal los van. Ik ben de allerbeste en dat zal ik weer laten zien. Maar daarnaast is het geen strijd tussen Nederland en Marokko.” antwoordt de kickbokser.

Social media

Wilfred vraagt aan Rico of hij überhaupt een verdeeldheid in Nederland ziet. Rico vertelt: “Ik zie die discussie wel op mijn social media ontstaan. Ik zie haat, er worden hele gemene en slechte dingen gezegd. Ik voel me dan verantwoordelijk om te reageren van: je mag voor Badr zijn, je mag ook voor mij zijn, dat maakt de competitie alleen maar mooi.”

Sportman

Erica Terpstra, die ook te gast is, is geraakt door de teksten van Rico: “Wat hij zegt is zó, zó waar. Het komt echt uit zijn tenen. Nou, dat vind ik een sportman!”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP