In seizoen 8 van Over mijn lijk volgde Tim Hofman 5 jonge mensen met een ongeneeslijke ziekte. Donderdagavond blikte de presentator met deelnemers en hun dierbaren terug op de afgelopen tijd. Vooral het afscheid van de 32-jarige Lotte liet op de kijkers een diepe indruk achter.

In deze laatste aflevering was te zien hoe een Tim onverwacht afscheid moest nemen van de 32-jarige Lotte, moeder van 2 jonge dochtertjes. Lotte leed aan baarmoederhalskanker en heeft gekozen voor euthansie. “Ik heb haar net aan de telefoon gehad en hebben we een heel intens gesprek gehad”, aldus de presentator. “Ze heeft me verteld dat ze hoopt eindelijk rust te vinden, maar weet niet precies hoe het eruit ziet.” Lotte overleed op 9 november 2019.

Advertentie

Daarnaast blikte Tim met de nabestaanden van Fabienne en Mirjam terug op de afgelopen tijd. Deelnemers Jeroen en Alex hebben beide een hersentumor. Met Jeroen en zijn vriendin besprak Tim in de laatste aflevering van Over mijn lijk of hij bang is voor de dood. En aan het einde van de aflevering kregen Alex en zijn vrouw Linda gelukkig relatief goed nieuws: zijn hersentumor was niet verder gegroeid.

Door merg en been

Iedere aflevering van Over mijn lijk gaat door merg en been, maar de laatste aflevering hakte er nog dieper in bij kijkers. Ze konden hun tranen moeilijk bedwingen, zo klonk het op Twitter: “Diepe respect naar familie, vrienden en de deelnemers zelf. Ik lig hier nu al een kwartier met tranen in mijn ogen” en “Zo’n mooi, hard en pijnlijk programma. Dikke tranen en een knoop in mijn maag. En dankbaar voor de gezonde jaren die we mogen hebben.”

Ben begonnen met #overmijnlijk deze docu serie hitte me zo hard. Diepe respect naar alle familie, vrienden en de deelnemers zelf. lig nu een kwartier met tranen in mijn ogen — emotioneel onbeschikbaar (@drankielle) February 13, 2020

Zo’n mooi hard pijnlijk programma, #overmijnlijk. Dikke tranen knoop in mijn maag. En dankbaar voor de gezonde jaren die we mogen hebben. pic.twitter.com/0On14Kn6oS — Roanda Fokkens-Steba (@RoandaSteba) February 13, 2020

Snot en tranen #overmijnlijk die prachtige mooie vrouwen. Hartverscheurend……. — Margo Schouten (@MargoNL) February 13, 2020

dikke tranen rollen weer over mijn wangen.. stil ben ik, sprakeloos. dit geeft je weer een moment van besef, dankbaarheid. #overmijnlijk — Fardau (@fardauu_) February 13, 2020

Dat je nog even langer naar je slapende dochter kijkt, met tranen in je ogen wetende dat lotte ook zo heeft gestaan kijkend naar haar meisjes. Wat een heftig en prachtig programma blijft het, alle lof voor @BroerVanRoos #overmijnlijk op naar de @TelevizierRing_ — Liesbeth Faas (@Liesbethfaas) February 13, 2020

Enorm onder de indruk van #overmijnlijk. Onwaarschijnlijk mooi programma, heel goed gedaan door @debroervanroos. Tranen met tuiten gehuild en van de deelnemers gaan houden. Vooral Fabienne heeft diepe, diepe indruk op mij gemaakt. Wat een mooie meid! — Mathilde 🧶 (@Taalneurootje) February 13, 2020

“Een lach, een traan, een vuistje…” “Mag ik je een goede reis toewensen?”

“Ja, dat hoop ik.” “Mijn grootste angst is dat er geen man meer zo veel van Essie gaat houden.” Zo maar wat momenten, integer, mooi, tranen. #overmijnlijk En nu die televizierring!! — wieke mulder (@tips72) February 13, 2020

Omg rust zacht Mirjam, Fabienne en Lotte!!!😭💔 Sterkte aan de nabestaanden! 💕 #overmijnlijk — ɐɯsɐ | she/her (: (@cytoplasmaaa) February 14, 2020

Wat een seizoen weer.. zo veel verdriet en ellende. Rust zacht Lotte,,Fabienne en Mirjam. Heren sterkte en @debroervanroos prachtig gedaan!! #overmijnlijk — Diana (@DianadeWaart) February 14, 2020

Heb geen woorden.. Wat een intens verdriet. Zo bijzonder dat we mee mochten kijken op de kwetsbaarste momenten. Zoveel respect!♡ Wens alle nabestaanden , Alex en Jeroen en het productietean veel sterkte. #overmijnlijk — Syts (@sytsche) February 13, 2020

Vanavond schop ik even tegen alles aan. Dit seizoen van @OverMijnLijk is erin gehakt. De wereld moet het doen zonder 3 mooie en bijzondere vrouwen. Sterkte voor alle nabestaanden. Blijf vechten en genieten Jeroen en Alex! 🍀😢 #overmijnlijk pic.twitter.com/flCjB7i8YK — Ronald Kolk ® (@ronald0973) February 13, 2020

Pfft jonge mensen …allemaal net zo oud als mijn zoons .. ga even intens dankbaar zijn voor hun gezondheid, veel sterkte familie …zet hem op Alex met je prachtige vrouw,Jeroen met essie en je lieve moeder…dank dank @debroervanroos @BNNVARA #overmijnlijk — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) February 13, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Over mijn lijk. Beeld: BNNVARA