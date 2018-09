Kijkers 'Gordon in Wonderland' verbazen zich over de boerende Berry

De eerste aflevering van Gordon’s nieuwe programma Gordon in Wonderland viel vorige week in goede aarde en ook deze week staat het programma in de top tien. Kijkers verbaasden zich vooral over Berry, die uit het niets enorm harde boeren laat.

In het nieuwe programma gaat Gordon op bezoek bij opvallende Nederlanders die, naar eigen zeggen, állesbehalve normaal zijn. Het is dan ook zijn doel om tijdens z’n zoektocht naar buitenbeentjes, paradijsvogels en andere vreemde eenden te ervaren wat deze mensen drijft in hun eigen ‘wonderwereld’.

Klokken

In de aflevering van gisteren ging Gorden langs bij kluizenaar Berry Toonen in het Brabantse dorpje Liessel. Hij verzamelt klokken en die hangen dan ook óveral in zijn huis. Er wordt veel gelachen, maar ook af en toe even serieus gepraat over het verleden van Berry. Zo is hij zijn moeder verloren, die nu in de tuin begraven ligt.

Boerende Berry

Het publiek leeft mee met Berry en de meeste kijkers vinden hem een schat van een kerel. Al hebben de kijkers het op Twitter eigenlijk maar over één ding en dat zijn de boeren die hij steeds laat. In het dorp Liessel waar hij woont staat hij ook bekend om zijn harde boeren. “Los van het boeren van Berry, vind ik Gordon in Wonderland tamelijk briljant” en “Heerlijke tv. Ik had die boerende gast toch wel een leuke partner gegund. Steengoede kerel”, klinkt het op Twitter.

Muzikaal

Ook moesten de mensen hard lachen om de humor van Berry. Zo vertelde hij dat hij heel muzikaal is. Op zaterdag luistert hij muziek, op zondag maakt hij muziek en op maandag meldt hij zich ziek, vertelde hij. De kijkers kwamen niet meer bij van het lachen. “Dit is toch om te gieren?”, twittert een kijker.

Los van het boeren van Berry, vind ik dat #gordoninwonderland tamelijk briljant. — MissyMedia (@MissyMedia) September 12, 2018

‘ in de winkelstraat is goede akoestiek ‘ Gordon bezoekt een man die geniet van akoestiek …..om te boeren. Zou Gordon weer boos worden omdat hij de televizier ring weer niet gaat winnen😂#gordoninwonderland — Starbuck (@starbuck68) September 12, 2018

Steeds als die Berry een boer laat schrikt m’n moeder wakker en wordt ze boos omdat ze denkt dat ik dat doe. Dit heeft zich al 4 keer herhaald, mijn avond is helemaal compleet #GordonInWonderland — Merel® (@MerelSeen) September 12, 2018

Wat ben ik blij dat mijn ex-buurman waar ik een keer flink tegen uitgevallen ben met zijn eeuwige geboer opgerot is #gordoninwonderland — Helga Wijngaards-Hesen (@helgawijngaards) September 12, 2018

Een boerende Gorden, daar zat ik nou echt op te wachten #gordoninwonderland pic.twitter.com/L4OwnCx9PG — Saskia (@saskia_staal) September 12, 2018

Heerlijke tv #gordoninwonderland #giw had die boerende gast toch wel een leuke partner gegund. Steengoede kerel. pic.twitter.com/6GERQPq6I2 — Wiets (@wiet570) September 12, 2018

#gordoninwonderland, dat is nog eens boeren — Ineke Doornbos (@inekebd) September 12, 2018

In Liessel hebben ze geen lucht alarm nodig. Gewoon 1x in de maand Berry buiten zetten en laten boeren #gordoninwonderland — Elizabeth Liesbeth Wander (@Lieswr94) September 12, 2018

Van het eten van vogelvoer naar iemand met een boerverbod… Niet bepaald ‘wonderland’…. #gordoninwonderland #rtl4 pic.twitter.com/tOHwXJzZ5v — Sanne (@SannePloeg) September 12, 2018

#Gordoninwonderland Berry laat lekkere boeren, althans dat vind hijzelf… Jep! Ik begrijp nu al waarom hij vrijgezel is. — Karina Feehily (@KaFeehily) September 12, 2018

“Ik ben ook hele muzikaal. Zaterdag luister ik muziek, zondag maak ik muziek en ’s maandags meld ik me ziek” Berry!!!! #gordoninwonderland 😂😂😂😂👌 — Lucienne 💨💨🇳🇱 (@Dampen2018) September 12, 2018

“Ik ben ook heel muzikaal. Zaterdag luister ik muziek, zondag maak ik muziek en ’s maandags meld ik me ziek” Berry!!!! 😂😂👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #GIW #gordoninwonderland — ♡ Jenn ♡ (@JenniferFK_) September 12, 2018

Zaterdags maak ik muziek, zondags luister ik muziek en maandags meld ik me ziek, haha #istochomtegieren #gordoninwonderland — Snelle jelle (@jelledesnelle4) September 12, 2018

Zaterdag luister ik muziek

Zondag maak ik muziek

Maandag meld ik me ziek….

#gordoninwonderland — . (@19janina75) September 12, 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: ANP