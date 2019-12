Kijkers 'Hendrik Groen' vooral onder de indruk van al het acteerwerk

Kijkers kunnen iedere maandagavond weer genieten van een nieuwe aflevering van Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Vooral het acteerwerk en de herkenbare onderwerpen zorgen opnieuw voor heel veel lof.

De serie is een groot succes. Het 1e seizoen werd onwijs goed bekeken, maar ook het 2e seizoen stelt gelukkig niet teleur. Maandagavond keken er bijna 1,8 miljoen mensen naar de populaire serie.

Voor in de kist

In deze nieuwe aflevering proberen de ‘Omanido’s’ de hitte te bestrijden tijdens een uitje naar het zwembad. Ondertussen gaan Hendrik, Evert, Ria en Leonie op zoek naar een geschikt pak voor Evert, voor in de kist. Maar stiekem heeft Hendrik het moeilijk met de luchtige manier waarop Evert bezig is met het einde. Hij probeert Evert dan ook voor de laatste keer te overtuigen om zich in Duitsland te laten behandelen.