Kijkers 'Hendrik Groen' ontroerd door tranentrekkende aflevering

De serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen is een groot succes. Deze week moeten de kijkers een traantje laten bij de zielige aflevering.

Het 1e seizoen werd onwijs goed bekeken, maar ook het 2e seizoen stelt gelukkig niet teleur. Maandagavond keken er bijna 1,65 miljoen mensen naar de populaire serie.

Advertentie

Pijn

In een dagboek beschrijft Hendrik Groen zijn leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Het gaat niet goed met Hendriks beste vriend, Evert. Hij is ziek en gaat elke dag verder achteruit. Hendrik maakt zich grote zorgen, maar dan stelt Evert de vraag waar Hendrik al een tijd bang voor is. Evert heeft heel veel pijn en is nu nog helder. Daarom vraagt hij Hendrik om hem een speciaal drankje te geven, zodat hij nooit meer hoeft te lijden. Hendrik vindt het onwijs moeilijk, maar besluit zijn laatste wens te vervullen en neemt hij afscheid van Evert.

Verdriet

Het is een heftige en verdrietige aflevering dit keer. De emoties lopen hoog op, zowel bij de karakters in de serie als bij de mensen thuis. Op Twitter geven kijkers dan ook toe af en toe een traantje te moeten laten. “Met een brok in mijn keel heb ik gekeken. Afscheid van Evert… complimenten voor de acteurs en het team van deze serie” en “Hier heb ik geen woorden meer voor… wat een prachtige ontroerende aflevering”, klinkt het niet voor niets op Twitter.

Hier heb ik geen woorden meer voor…..wat een prachtige ontroerende aflevering #hendrikgroen #andrevanduin — Mark Verhoof (@Markbreda33) December 16, 2019

Deze aflevering was inderdaad niet te beschrijven mooi en ontroerend. Alsof ik meegezogen werd in het lijden van Evert en de pijn van Hendrik om het verlies van zijn vriend. #hendrikgroen — Josephien Sierag 📚✌️♻️ (@josephiensierag) December 16, 2019

Ach, dat menske… dit is zo triest.

En wat een actrice is zij ook. Net als iedereen in deze serie.#hendrikgroen — Tink (@Tinkerbelletjes) December 16, 2019

Manmanman wat een prachtige aflevering. Hier houdt niemand het bij droog. Geweldig acteerwerk en zo mooi in beeld gebracht. Chapeau 🤧😢#hendrikgroen #andrevanduin #keeshulst — Anita de Beer (@AnitadeBeer2) December 16, 2019

Je hebt niets teveel gezegd Tim. Deze stoere vent van 1.93 meter hield het amper droog!

Hulde aan beide acteurs maar zeker ook aan jou #hendrikgroen https://t.co/2f0Ikv5zbx — Peter ter Horst ⬆️ (@PeterterHorst) December 16, 2019

Onvoorwaardelijke vriendschap tussen twee mensen. Mooi in beeld gebracht in een aflevering van #hendrikgroen. Ontroerend❤️. — Vincent (@Vivins1) December 17, 2019

Wow. Deze serie is echt oprecht de mooiste serie ooit die ik heb gezien. Zo realistisch, en zo mooi in elkaar gezet. Alles klopt gewoon. Wat mij betreft de mooiste serie ooit. #hendrikgroen — Willeke Verhoeven (@Willeke1991) December 17, 2019

Woorden schieten te kort , aan tranen geen gebrek. Dit is een memorabele aflevering en ik weet dat deze ontroerende momenten bij de geschiedenis van de Nederlandse televisie horen. En de acteurs , stuk voor stuk, staan zo dichtbij de werkelijkheid. #hendrikgroen — CharlesSchuyler (@FrederikMedel) December 17, 2019

Gister echt even weg gekeken bij #hendrikgroen te heftig . — Leentje Knoester (@omaleentje) December 17, 2019

Wat een vriendschap! Je vriend helpen met sterven en weten dat je los moet laten. Je kunt voor jezelf alleen maar hopen dat je ook zulke vrienden hebt. Deze serie verdient alle prijzen die er zijn. #hendrikgroen — Madeleine van de Wouw (@MadeleinevdWouw) December 17, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Het geheime dagboek van Hendrik Groen, Twitter. Beeld: Elmer van der Marel / Max