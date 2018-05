Kijkers herkennen massaal dít probleem van eerste aflevering 'Groeten van MAX'

In Groeten van MAX helpt Sybrand Niessen samen met een aantal deskundigen alle vakantiegangers die met problemen zitten. Gisteren werd de eerste aflevering van het elfde seizoen uitgezonden en het was opnieuw een hit.

Het zomerprogramma trok maar liefst 1,1 miljoen kijkers.

Parkeren

In dit informatieve consumentenprogramma staat vakantieleed centraal. Presentator Sybrand Niessen zit elke week in de studio klaar om allerlei problemen van vakantiegangers aan de kaak te stellen. Gisteravond ging het onder andere over bedrijven op Schiphol die uw auto voor u parkeren, zodat u ‘een zorgeloze reis’ tegemoet kan gaan.

Gewoon niet doen

Maar zo zorgeloos blijkt dit helemaal niet te zijn. Ongeoorloofde ritten, schades die niet vergoed worden en er wordt veel geklaagd. Groeten van Max nam de proef op de som. En ook hieruit blijkt dat het negen van de tien keer niet goed werkt. Ook de kijkers zijn het erover eens: gewoon niet doen, want dit loopt zelden goed af.

Als @Schiphol nu gewoon 1 bedrijf in huurt om je auto weg te brengen, ben je gelijk van al die oplichters af. Zo moeilijk is dat niet !! #GroetenVanMax @groetenvanmax — Jeroen Meijer (@JeroenMeijer2) May 28, 2018

Je gaat je auto toch niet afgeven op Schiphol? Of zal ik gelijk de voordeursleutels in het dashboardkastje leggen #groetenvanmax — Erik Tichem (@eriktichem) May 28, 2018

Beste is #Schiphol Privium Parking. Auto wordt in speciale parking gezet en je krijgt hem keurig terug, zonder dat ze ermee gaan joyriden. Veel oplichters onder die parkeerservices #groetenvanmax — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) May 28, 2018

Dus je rijdt met een kaartje van een andere auto zogenaamd goedkoop van de parkeerplaats.

Maar…die andere auto staat nog wel op de P-plaats.

Hoe dan?#GroetenVanMax — Roelof (@Rovalo57) May 28, 2018

Goedkoop is duurkoop dus #groetenvanMAX — Petra Jansen (@PetraJansen76) May 28, 2018

Wat een bizar verhaal. #budgetvalet zetten we ook mooi op een zwarte lijst. #groetenvanmax — AaCee ☀️☔ (@Heylaiverd) May 28, 2018

Valet parking is altijd een drama. #groetenvanMAX — Grumpy Dachs (@GrumpyDachs) May 28, 2018

#groetenvanmax als je toch gaat betalen voor parkeren regel het dan gewoon lekker via Schiphol. — Bert Stolze (@CFC19052012) May 28, 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP