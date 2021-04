Kijkers ‘Het alternatief’ uiten kritiek: “Op een graf liggen kan écht niet”

In de nieuwste aflevering van Het alternatief ontmoette Ryanne van Dorst ‘deathfluencer’ Claudia. Zij is geobsedeerd door de dood. Maar de kijkers van het programma zijn not amused wanneer ze zien dat Claudia het zitten, liggen en zelfs picknicken op het graf van vreemden promoot.

Claudia is een zogenoemde ‘deathfluencer’. Op haar online platform schrijft ze over de dood en alles wat daarmee te maken heeft, in de hoop om de angst rondom het onderwerp weg te nemen. Zo maakt ze ook video’s van begraafplaatsen die ze recenseert.

Voor Claudia is het heel normaal om tijd op begraafplaatsen door te brengen. Zij vindt het ook helemaal niet vreemd om op het graf van een vreemde te zitten, lopen, liggen of er zelfs op te picknicken. “In de zomer, als je op een begraafplaats picknickt, kun je ook op een grafsteen zitten. Dat is niet gangbaar in Nederland, maar in het buitenland wel.”

Taboe

Ze vervolgt: “Bijvoorbeeld in Engeland, daar gaan mensen in de zomer vaak op een kleedje en met lekker eten en een boekje op een begraafplaats zitten of liggen, voor een middagje. Daar zou geen taboe op moeten zitten.”

Later in de uitzending van Het alternatief vraagt Claudia aan Ryanne om met haar een ‘death meditation’ te doen. Hiervoor kiezen ze op een kerkhof in Amsterdam een graf uit, waar Ryanne vervolgens op gaat liggen. Claudia vertelt: “Er is sowieso niks mis mee om een graf aan te raken of erop te gaan zitten of liggen”. Ryanne reageert: “Ja, dat vind jij, en dat vind ik, maar misschien vindt de familie van deze persoon dat niet”. Daarom kiezen de twee een oud graf uit om de meditatie op te doen.

Reacties

Ryanne is niet de enige die zich afvraagt of je wel zomaar op het graf van een vreemde kan gaan liggen of zitten. Op Twitter laten kijkers van Het alternatief weten dat ze dit niet vinden kunnen. Zij noemen dit zelfs respectloos.

Persoonlijk vind ik het not done om op het graf van een vreemde te gaan liggen mediteren, picknicken of er te vloggen. Ongeacht of het een oud of nieuw graf is. Het is respectloos. Als je dit op mijn vaders graf deed trapte ik je er af. #hetalternatief — _Frouk_ (@_Frouk_) April 20, 2021

Op een graf gaan staan of liggen, vind persoonlijk niet helemaal oké. Maar als ik dan denk aan al die te blije, duffe, doorsnee gezinnen die een staatsieportret/ photoshoot bij hunebedden en oorlogsmonumenten houden, dan… I rest my case #hetalternatief — Antimier (@Mirava85) April 20, 2021

Oké, zo kan je het ook zien. Ik zie dat heel anders.

Ik vind op het graf van iemand gaan liggen NOOIT respectvol. Ongeacht van wie of hoe oud dat graf is. En wanneer dit ook nog om commerciële redenen gebeurt zoals hier het geval is, vind ik het zeer respectloos. #HetAlternatief — BEN DOVER (@BENDOVER_75) April 20, 2021

Ik vind het erg interessant programma en vind @ellebandita een topmens! Maar dat die death influencer op andermans graven gaat liggen om te picknicken of tot haar zelf te komen vind ik eigenlijk asociaal. Ik had het als family niet Oke gevonden. #hetalternatief — Fiene oehler (@fiene_oehler) April 20, 2021

#HetAlternatief

Dat je besluit het graf van een dierbare te bezoeken en dat blijkt dat die commerciele Claudia en/of haar cursist languit op dat graf ligt…

Kan echt niet hoor!#grafschennis pic.twitter.com/GuUQj7Hdjg — BEN DOVER (@BENDOVER_75) April 20, 2021

Nou sorry, maar je gaat toch niet zomaar op een graf liggen 🙈 kan aan mij liggen hoor #hetalternatief — yaelmollink (@yaelmollink) April 20, 2021

#hetalternatief Als ik merk dat ze gaat picknicken op een graf van een familielid van mij, is ze van mij — Wybren 🌈 (@DerWybren) April 20, 2021

Picknicken op een graf dan ben je niet goed hoor😳 respectloos ook trouwens! #hetalternatief — G͞͞o͞͞d͞͞d͞͞e͞͞l͞͞i͞͞j͞͞k͞͞d͞͞i͞͞n͞͞g͞͞ (@goddelijkding) April 20, 2021

Moeder vraagt bij graf zoontje om een teken en dan gebeurt er iets bijzonders

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NPO, Twitter. Beeld: still NPO.