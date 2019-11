Kijkers 'Het perfecte plaatje' zijn het niet eens met de afvaller

Woensdagavond konden we weer kijken naar een nieuwe aflevering van Het perfecte plaatje. Christina Curry moest het programma verlaten en daar zijn veel kijkers het mee oneens.

Deze week kregen de kandidaten de opdracht om ieder een religie goed op de foto te zetten. Christina Curry koos bij deze opdracht voor de islam. In eerdere afleveringen gaf ze al aan dat ze moeite heeft met het fotograferen van vreemde mensen. Nu ze een moskee bezocht om daar foto’s van gelovigen te gaan maken, speelde dit weer op: “Ik voel me altijd bezwaard om in de weg te zitten van mensen, ik vind dat echt een beetje moeilijk.” legde de kandidate uit.

Overprikkeld

Ze fotografeerde de moskee, maar durfde geen mensen aan te spreken. Ze raakte overprikkeld en begon te huilen: “Dit is zo geforceerd, ik wil echt gillen.” Ze besluit dan ook om weg te gaan, zonder een goede foto op zak.

4.5

Eenmaal bij de eliminatie wordt duidelijk dat Christina een foto van de binnenkant van de moskee heeft ingeleverd, maar op de plaat is geen mens te zien. Omdat dit volgens de opdracht wel moest, krijgt ze van de jury slechts het cijfer 4.5. Helaas heeft ze hiermee de laagste score van de aflevering en moet ze het programma verlaten.

Meltdown

Op Instagram Stories schrijft Christina: “Dat was het dan, het is voorbij. Bedankt voor al jullie support en leuke reacties de laatste paar weken op mijn foto’s. Ik voel me echt geïnspireerd om weer foto’s te gaan maken. Ik vind het echt jammer dat ik niet meer van mijn creativiteit heb kunnen laten zien. Maar ik was eerlijk gezegd erg overprikkeld en kreeg een meltdown waar je u tegen zegt. Als het dan zo ver komt dan kan ik letterlijk niet meer normaal reageren. Ik kan heel slecht tegen mensen lastig vallen, voel me snel bezwaard en ben veel te empathisch om dat gevoel te negeren. Vooral als het om een gevoelig onderwerp als religie gaat. Het was gewoon mijn week niet. Ik voel me wel echt een winnaar omdat ik een paar keer heb laten zien dat ik werkelijk iets kan.”

Onbegrip

Veel kijkers zijn het niet eens met haar vertrek. Ze vinden dat Christina’s autisme onbegrepen wordt. Als het programma daar meer rekening mee had gehouden, had Christina meer de kans gekregen om haar talent te laten zien, vinden Twitteraars.

Zo te doen met Christina Curry, ze heeft ass [ autisme spectrum stoornis ] Twee jaar geleden kende ik het ook niet, nu zie ik het dagelijks en het is zo moeilijk en niet te begrijpen als je het niet kent. #perfecteplaatje #hetperfecteplaatje — Wedderplase (@Wedderplase) November 20, 2019

Zo jammer dat het autisme van Christina niet begrepen wordt door de rest,met wat aanpassingen had ze het vast wel beter kunnen doen,over autisme valt nog veel te leren blijkbaar #hetperfecteplaatje — Marleen (@michaleco) November 20, 2019

Zie tegenwoordig toch vaak, mooie jonge mensen en talentvol maar door een of andere faalangst talent niet kunnen uiten #hetperfecteplaatje — Jessica de Bruijn (@TheYazzThing) November 20, 2019

Ach Christina, zo jammer als je zo blokkeert. Had graag meer van haar gezien…. #hetperfecteplaatje — Claudia 🦊 (@Irja1972) November 20, 2019

Bron: Twitter. Beeld: RTL