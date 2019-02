Kijkers 'Hij is een zij' verrast door de transitie van Eveline (37)

Erwin kwam er drie jaar geleden op 33-jarige leeftijd achter dat hij een vrouw is. Sindsdien gaat ze door het leven als Eveline (37) en onderging ze een transitie. In Hij is een zij gaat Jan Kooijman langs bij Eveline en het resultaat van haar transitie is verbluffend.

In de twee speciale uitzendingen van Hij is een zij: hoe is het nu met? gaat presentator Jan Kooijman langs bij een aantal gasten van de afgelopen seizoenen. Hoe gaat het met ze? En is hun transitie ooit klaar? En wat verwachten ze van de toekomst?

Borst- en geslachtsoperatie

Hij gaat ook langs bij Eveline. Zij is 33 jaar lang door het leven gegaan als man, maar merkte dat ze niet gelukkig was. Ze is namelijk een vrouw en besluit op 33-jarige leeftijd in transitie te gaan. Er volgt een periode van 2 jaar met volop uiterlijke veranderingen. Zo ondergaat Eveline in Thailand een dubbele operatie: een borst- en een geslachtsoperatie.

Onherkenbaar

Kijkers zijn verrast door het resultaat van de transitie van Eveline. “Wat mooi, de foto’s van Eveline’s transitie. Van een man naar een mooie, stijlvolle vrouw” en “Eveline is vrouwelijker geworden in haar gezicht na de operatie”, schrijven kijkers op Twitter. Sommige mensen noemen haar zelfs onherkenbaar. “Wauw!”

Bron: Hij is een zij, Twitter. Beeld: KRO-NCRV