Kijkers verbazen zich over houding stel in ‘Voor Hetzelfde Geld’

Het leven in de stad is heerlijk, maar wanneer je al een tijdje met z’n drieën op 60 vierkante meter woont, wil je weleens wat anders. Kiki en Geert-Jan gingen maandagavond in Voor Hetzelfde Geld op zoek naar een plek buiten Amsterdam, maar dat was nog niet zo makkelijk voor het stel.

Het gezin woont met z’n drieën in een klein appartement in de Pijp in Amsterdam. Een heerlijke buurt met veel leuke winkels en horeca, maar het appartement wordt nu wel echt te klein voor het gezin en meer parkeerplek in de buurt zouden ze ook wel heel prettig vinden.

Huis buiten de stad

Een perfecte case voor Natasja Froger en het team van Voor Hetzelfde Geld. Zij laten het stel verschillende huizen buiten de stad zien, maar Kiki en Geert-Jan zijn niet zo makkelijk over te halen en zien het leven buiten de stad nog niet zo zitten.

Uiteindelijk gaan ze een week proefwonen in Nigtevecht, een plaatsje ongeveer een halfuur van Amsterdam. Een compleet andere wereld voor het stel en dat terwijl ze zelf uit Gelderland komen. Daar hadden veel mensen op social media dan ook wat over te zeggen:

Die mensen zijn blijkbaar al jaren niet meer buiten Amsterdam geweest. En vinden alles buiten Amsterdam shockerend klein, boers en simpel. #snobs #voorhetzelfdegeld pic.twitter.com/gBfxgJnm8q — Liesbeth (@SensiLies) August 24, 2020

Dus dan kom je oorspronkelijk uit Gelderland, maar gedraag je je alsof je nog nooit Amsterdam uit bent geweest. #voorhetzelfdegeld — Loulou (@Loulou__007) August 24, 2020

#voorhetzelfdegeld van die stadse mensen die in een dorp komen wonen om daar vervolgens te klagen over de gierlucht en de 10 minuten fietsen naar de winkel…. — Martin (@Chaozcruiser) August 24, 2020

Ach mijnheer herfr het al over een gehucht want een dorp kunnen ze het niet noemen en valt er wel wat te beleven. Joh blijf dan in je blokkendoos in Amsterdam wonen#Voorhetzelfdegeld — Ellen 😎🍷🌴🌞 (@EllenB_M) August 24, 2020

Ik geef ze 2 jaar. Dan zit hij weer in de stad.#Voorhetzelfdegeld — saskia (@sasvde) August 24, 2020

