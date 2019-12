Kijkers 'Ik vertrek' verbazen zich over optimisme van Marjon en Vincent

Het is het beproefde recept van Ik vertrek: stel heeft grote droom in buitenland, begint vol goede moed en krijgt vervolgens tegenslag na tegenslag. Dat geldt ook voor de aflevering van zaterdagavond waarin we Marjon en Vincent zien ploeteren in Tsjechië.

Bijna iedereen had het waarschijnlijk opgegeven als je in de schoenen van het vertrekkende stel stond maar Marjon en Vincent blijven volhouden. De kijkers thuis verbazen en verwonderen zich om het aanhoudende optimisme. Met een vleugje medelijden.

Van camping naar lasergamebaan

De Brabantse Marjon (32) en Vincent (37) kochten in een opwelling een boerderij in Tsjechië voor €80.000. Daarna had het stel nog zo’n €55.000 over voor de verbouwing. Een flinke smak geld ja, maar als Marjon opsomt wat er allemaal moet gebeuren, hebben we toch al een beetje een hard hoofd in.



Het doel: appartementen voor vakantieverhuur, een camping erbij, blokhutten en een zwembad. Volgens de burgemeester van het dorpje – die gezellig langskomt – moet dat allemaal wel lukken. Ze vertelt dat het stel kan doen met de boerderij wat ze willen. Geen vuiltje aan de lucht. Met de vergunningen moet het ook wel goed komen.

Niet dus. In tegenstelling tot het klussende koppel, zien de kijkers al wel aankomen dat het helemaal niet goed komt met de vergunningen. Marjon en Vincent blijken te zijn voorgelogen. Er ligt namelijk al 10 jaar lang een plan om een snelweg aan te leggen naast de bouwval. En dat betekent dat er tot die tijd niet gebouwd mag worden. Geen zwembad en camping met blokhutten dus.

Voorgelogen

Plan B is een B&B. Marjon en Vincent besluiten dan maar de boerderij alleen te verbouwen en de appartementen te realiseren. Dat is het plan tot het begint te sneeuwen. Ook over de winter is het stel voorgelogen. “Het zou in februari misschien een weekje sneeuwen, maar het begon in oktober al”, zegt Vincent verslagen na 4 maanden sneeuwval.

Ze belanden in een negatieve spiraal van heel de dag tv kijken en niet klussen. 10 maanden na de emigratie is zo’n beetje niets van de to do-lijst afgestreept.

Plan C

Toch pakt het stel de draad weer op en gaan ze door. Wat moeten ze anders? Ze besluiten inkomsten te genereren met een lasergamebaan op het terrein van de boerderij. Je moet wat als alle andere plannen mislukken. Dan hapert de techniek ook nog eens en dreigt ook plan C in de soep te lopen. Net op tijd komt dat dan toch goed en eindigt de aflevering.

De kijkers op Twitter verwonderen zich om het eindeloze optimisme en doorzettingsvermogen.

Maar respect voor het optimisme.

Ik was al na 3 maanden gillend Tsjechië uit gerend. #ikvertrek — Marion (@MissMarion15) December 28, 2019

Over drie maanden is al het geld op. Er komt een snelweg naast het huis. Ze mogen geen camping bouwen. Het sneeuwt van oktober tot augustus.

MAAR HET IS WEL EEN MOOIE PLEK ! #IkVertrek — M Y R A 💋 (@Skierwiefke) December 28, 2019

Het verbouwingsbudget van het stel is €55.000 … En dan somt die dame op wat er allemaal met dat bedrag gerealiseerd moet worden… 😳 … Volgens mij kan dat alleen maar op maquette-/kabouterformaat. 😅😂🤣 #IkVertrek 📺 — Amit Badal (@AmitBadal) December 28, 2019

Ga lekker samen terug naar Nederland. Het gaat 'm duidelijk niet worden. Ik lees dat zij al terug is. Wat een blok aan je been als je het niet meer verkocht krijgt en in de toekomst langs een snelweg zit! #ikvertrek — 🌷Cartoon Leentje🇳🇱 (@Leentjevolgthet) December 29, 2019

Hoe gaat het nu met Marjon en Vincent uit Ik vertrek?

Inmiddels is het stel tóch teruggegaan naar Nederland. Het geld was op en het stel was moedeloos geworden omdat de lasergamebaan niet onmiddellijk een daverend succes was.

Wie echter denkt dat het stel het heeft opgegeven heeft het mis. Marjon werkt inmiddels weer in Nederland, maar Vincent is terug in Tsjechië om de strijd met de vergunningen aan te gaan. Ook zoekt het koppel financierders.

“Het is wel erg moeilijk zonder duidelijkheid over vergunningen en financiën. Maar vooral het leven zo ver van elkaar vandaan maakt het lastig”, zegt hij op de website van Avrotros. “Hopend op een mooie lente waarin de lasergamebaan in Nová Olešná maar goed mag gaan lopen…”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Avrotros. Beeld: Avrotros