Kijkers in de war: stopt Matthijs van Nieuwkerk met 'DWDD'?

Nadat Jeroen Pauw maandagmiddag bekend maakt te stoppen met zijn talkshow Pauw, lijkt het er nu ook op dat Matthijs van Nieuwkerk binnenkort stopt met De wereld draait door.

Maandagavond lijkt Matthijs in De wereld draait door tussen neus en lippen zijn vertrek bij het programma aan te kondigen.

Advertentie

Een weekje of twee

In De wereld draait door werd uiteraard de stop van Jeroen Pauw besproken. AD–columnist Angela de Jong was te gast en zei hierover tegen Matthijs dat hij nu, als hij ooit gaat stoppen, weet wat hem te wachten staat. Matthijs reageert hierop met: “Ik wacht nog heel even, zodat er wat ruimte tussenzit, dat we weer zin hebben in een… Afijn, laat maar zitten.” Later grapt hij tegen Paul Witteman dat zijn eigen vertrek over ‘een weekje of twee’ zal zijn.

Contract

Het contract van Matthijs loopt tot september 2020. Insiders verwachten dat hij in april stopt met De wereld draait door en dat hij die maand een overstap maakt. Door nieuwe regels gaat Matthijs bij de NPO een stuk minder verdienen. Daarom wordt verwacht dat hij overstapt naar een commerciële omroep. Matthijs versterkte deze vermoedens door laatst op televisie te zeggen: “Als ik overstap, dan speelt geld zeker een rol”.

Zegt Matthijs nu een soort van dat hij ook gaat stoppen? #DWDD — wendy sloos (@wensloo) December 9, 2019

zegt matthijs nou dat-ie over ca 2 weken ook z’n vertrek gaat aankondigen?? @dwdd — ★ govertschilling (@govertschilling) December 9, 2019

Geloof dat Matthijs zojuist een beetje tersluiks zijn vertrek bij #dwdd aankondigde? — Merel (@WebMerel) December 9, 2019

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Linda. Beeld: ANP