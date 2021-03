17 reacties van Nederlandse kijkers op het interview met Harry en Meghan

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Iedere week houdt Willeke een dagboek bij voor Libelle.

Vrijdag 5 maart

Ik lig in bed en ik denk aan Floris. Steeds vaker ben ik bij hem thuis. Zijn zus Annemarijn is meestal de deur uit met haar vriendinnen, dus we zijn elkaar nauwelijks tegengekomen, maar ik houd mijn hart vast. Verder is het heerlijk. Floris is een prater. We praten hele dagen over alles, de wereld, het nieuws, de toekomst. Het gaat soms op ruziemaken af, maar ik vind het fantastisch. Ik vind hem slim en hij mij, daarom gaan we de discussie aan. Hij gelooft in mij, neemt mijn verlegenheid weg. Hij vindt dat ik de politiek in zou moeten, al ben ik “veel te links.” Dat zegt hij met een knipoog in zijn stem. Ik glimlach in het donker als ik daaraan denk. Het enige probleem is dat ik niet weet wat we nou van elkaar zijn. We zijn al maanden aan het wandelen, zoenen, en praten, zijn vader begroet me als een schoondochter, maar ik ben elke avond braaf voor de avondklok thuis. Ik neem me voor om hem er morgen iets over te vragen.

Zaterdag 6 maart

Het is ineens weer winter buiten, en met wangen die rood zijn van de kou hollen we naar de kamer van Floris. Snel gooi ik mijn jas op een stoel, trek ik mijn schoenen uit en kruip ik zijn bed in.“Ik ben helemaal bevroren, je moet me instoppen!” roep ik van onder de deken. Hij komt niet naast me liggen, maar blijft met zijn schoenen aan op de rand van het bed zitten. Ik kom tevoorschijn en leg mijn hoofd op zijn schoot. Als ik met een hand over zijn been aai, staat hij plotseling op. “Zullen we beneden zitten?” zegt hij bruusk. “We hebben niks te doen hier.” Bedeesd knik ik en loop ik achter hem aan. Beneden, waar de vader van Floris voor een schaakbord een sigaar zit te roken, durf ik niet te beginnen over mijn vraag. Hebben we nou een relatie of niet?